Podaruj storczykowi domowy napar, a jest szansa, że zakwitnie jeszcze we wrześniu. Zbliża się szczyt sezonu storczyków. Bez tego zamiast kwiatów będą suche badyle

Wrzesień i październik to decydujący czas dla storczyków, aby przygotować je na sezon grzewczy i zapewnić spektakularne kwitnienie zimą.

Poznaj innowacyjną metodę podlewania zapobiegającą gniciu korzeni oraz domową odżywkę z żelatyny, która intensywnie wspiera ich wzrost.

Odkryj, jak prawidłowe nawilżanie i ten jeden prosty trik sprawią, że Twoje storczyki zakwitną bujnie jak nigdy dotąd!

Jak pielęgnować storczyki we wrześniu i październiku?

Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Nie są trudne w uprawie, a potrafią kwitnąć latami. Podstawą pielęgnacji storczyków jest właściwe podlewanie oraz podłoże. W dużym skrócie storczyki potrzebuje przepuszczalnego podłoża z warstwą drenażu. Można ją przygotować układając na spodzie doniczki warstwę torfu lub kory.

Orchidee naturalnie pochodzą z Azji. To kwiaty, które potrzebują dużej ilości wody oraz wilgoci. W sezonie grzewczym, który rozpocznie się już niebawem, należy szczególnie postarać się o właściwy poziom wilgotności. Dobrze jest regularnie zraszać liście oraz kwiaty storczyków. Pamiętaj, by robić to zawsze przegotowana wodą lub deszczówką. W takiej wodzie znajduje się mniej związków organicznych odpowiadających za powstawanie kamienia, które mogą działać szkodliwe na kwiaty. Jeżeli zmagasz się z suchym powietrzem od grzejników to warto rozważyć także ustawienie misek z wodą w okolicy kwiatów. W ten sposób parująca woda będzie nawilżała powietrze.

"Ogrodniczka z lasu" na swoim profilu na Facebook'u pokazała szybki sposób na skuteczne podlewanie storczyków. W ten sposób ograniczy się ryzyko przelania oraz gnicia korzenia. Wystarczy, że doniczkę ze storczykiem włożysz z do miski z wodą na kilkanaście minut. Doniczka musi mieć otwory drenażowe, aby roślina mogła swobodnie pobierać wodę. W ten sposób roślina sama pobierze tyle wody, ile potrzebuje. Nie będzie ona stała w podstawce i narażała na ryzyko gnicia korzeni. W ten sposób możesz podlewać storczyki za każdym razem, gdy podłoże jest przesuszone.

Poza właściwym podlewaniem, kluczowe dla zdrowia storczyka jest odpowiednie oświetlenie. Storczyki preferują jasne, rozproszone światło – unikaj bezpośredniego słońca, które może poparzyć ich liście. Pamiętaj też o regularnym przesadzaniu co 1-2 lata, nawet jeśli doniczka wydaje się jeszcze odpowiednia. Świeże podłoże zapewnia lepszą cyrkulację powietrza i dostarcza niezbędnych składników odżywczych, co jest sekretem długiego i obfitego kwitnienia.

Sezon na storczyki. Podlewaj je tą mieszanką, a będą kwitły jak szalone

Początek jesieni to czas, w którym możesz zacząć odżywcze nawożenie kwiatów. Dzięki temu tuż przed kwitnieniem otrzymają one potrzebą dawkę substancji odżywczych. Do nawożenie orchidei możesz wykorzystać domowe odżywki. Świetnie sprawdzi się naturalny nawóz z żelatyny. Zawiera ona azot oraz białka, które wspierają wzrost oraz rozwój liści i kwiatów. Przygotowanie odżywki z żelatyny do storczyków jest bardzo proste. Rozpuść pół łyżki stołowej żelatyny w 400 ml ciepłej wody. Odstaw do wystygnięcia, a następnie przelej do butelki i rozcieńczaj roztwór w wodzie. Podlewaj nim storczyki raz na dwa tygodnie.

Żelatyna, jako bogate źródło azotu i aminokwasów (białek), dostarcza storczykom kluczowych elementów do intensywnego wzrostu zielonej masy. Azot jest niezbędny do produkcji chlorofilu, co przekłada się na zdrowe, ciemnozielone liście, które są "fabryką" energii dla rośliny. Aminokwasy z kolei są budulcem dla wszystkich tkanek, w tym dla rozwijających się pędów kwiatowych i samych kwiatów, co realnie przekłada się na ich obfitość i trwałość.

Jak pielęgnować storczyka, aby pięknie kwitł?

W przypadku storczyków bardzo ważne jest uniknięcie przesuszenia. Dotyczy to nie tylko podlewania, ale również regularnego zraszania rośliny. Raz w tygodniu wstaw kwiat do wanny lub do zlewu i obficie spryskaj go wodą. Storczyki pochodzą z wilgotnego klimatu i suche powietrze im szkodzi. Niektórzy wskazują, że w sezonie zimowym możesz także włożyć kilka kostek lodu do doniczkowe że storczykiem. Lód będzie się stopniowo roztapiał dostarczając roślinie potrzebna ilość wody. Niska temperatura nie powinna wpływać na kondycję storczyka. Według badań metodą ta jest bezpieczna i skuteczna.

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