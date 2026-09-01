Zacznij działać już we wrześniu, aby Twój storczyk zakwitł w październiku. Bez tego jest mała szansa, że Twój storczyk zakwitnie jeszcze w tym roku. Jak podlewać storczyka?

Jesień to idealny moment, by zainicjować spektakularne kwitnienie storczyków, które odmienią Twój dom.

Klucz do sukcesu leży w precyzyjnej pielęgnacji – od optymalnego oświetlenia i zmiennej temperatury, po specjalny domowy nawóz.

Zobacz, jak w zaledwie miesiąc pobudzić swoją orchideę do obsypania się kwiatami, stosując zaskakująco proste, sprawdzone metody.

Jak pobudzić storczyki do kwitnienia? Masz miesiąc, aby Twoja orchidea obsypała kwiatami

Jesień to pora roku, w której większość storczyków wypuszcza pąki. To właśnie w tym czasie orchidee zamieniają się w przepiękne kompozycje, które zdobią nasze domu. W październiku kwitną najpopularniejsze odmiany storczyków takie jak: Phalaenopsis, Dendrobium oraz Cymbidium. Aby jednak tak się stało potrzebne są odpowiednie warunki, które zmieniają się po lecie. Wiele osób zapomina, że przełom lata i jesieni to czas, kiedy należy zadbać o kwiaty doniczkowe i zmienić pewne zasady w ich pielęgnacji. W przypadku pobudzenia storczyków do kwitnienia bardzo ważna jest temperatura i dostęp do światła słonecznego. To te dwa warunki stymulują roślinę do wypuszczania nowych pąków. Jeżeli zależy Ci na obfitym kwitnieniu storczyka zadbaj, aby kwiat miał odpowiednie dostępy do światła. Powinno ono być rozproszone. We wrześniu najlepiej jest ustawić storczyka na parapecie wschodnim lub południowym. Jesienią promienie słoneczne nie będą już tak intensywne, że mogą poparzyć liście, a będą stymulować kwiat do wzrostu oraz kwitnienia.

Ważnym elementem pobudzania storczyka do kwitnienia jest temperatura. Powinna być ona zmienna w zależności od pory dnia. Storczyk jesienią powinien mieć w dzień wyższą temperaturę od nocnej o około 3 st. Celsjusza. Ważne, aby storczyk nie stał na stanowisku z przeciągami. W takim przypadku może on w ogóle nie zacząć wypuszczać pąków. Niższa temperatura nocna pobudza kwiat i sprawia, że szybciej zaczyna ona zakwitać. Wahania temperatury między dniem a nocą oraz zmiany w intensywności światła słonecznego, szczególnie w porze suchej, są dla nich sygnałem do rozpoczęcia cyklu kwitnienia i produkcji nasion. Imitując te warunki, stymulujemy roślinę do naturalnego zachowania, jakim jest wydawanie kwiatów, co jest dla niej gwarancją przetrwania gatunku.

Storczyki to rośliny tropikalne, które uwielbiają wysoką wilgotność, zwłaszcza w okresie tworzenia pąków. Aby ją zapewnić, możesz postawić doniczkę na podstawce z keramzytem zalanym wodą (tak, aby dno doniczki nie dotykało wody) lub regularnie zraszać liście rośliny miękką, odstaną wodą, unikając jednak moczenia kwiatów i pąków. Pamiętaj też o dobrej cyrkulacji powietrza.

Ostatnim elementem pielęgnacji storczyka pobudzającym do kwitnienia jest ograniczenie nawożenia. Wrzesień to miesiąc, w którym warto ograniczyć stosowanie odżywek do częstotliwości raz w miesiącu. Dzięki temu storczyk otrzyma potrzebne mi witaminy i minerały ale jednocześnie będzie mógł kumulować energię do kwitnienia.

Obieram, namaczam i podlewam tym storczyki. Moje kwiaty nigdy nie były piękniejsze

W przypadku pielęgnacji storczyków rewelacyjnie sprawdzi się domowa odżywka. Wszystko, czego do niej potrzebujesz to łupiny z cebuli. Są one bogata we wszelkiego rodzaju witaminy oraz minerały takie jak: fosfor, żelazo, potas, magnez, miedź, mangan, wapń, selen, bor oraz witaminy z grupy B, witaminę C oraz witaminę E. Łuski cebuli odstraszają również szkodniki. Jak przygotować domowy nawóz do storczyków z łupin cebuli? Obierz cebulę, a łuski przełóż do słoika. Zalej je litrem ciepłej wody i odstaw na dobę w chłodne i ciemne miejsce. Po tym czasie nawóz należy przecedzić i przelać do konewki. Podlewaj nim storczyki raz w miesiącu aż do grudnia.

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