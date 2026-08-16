Zamiast do rosołu wlej do storczyka. Przyspieszy kwitnienie i sprawi, że nawet stary storczyk zakwitnie niczym młody kwiat. Ratunek dla storczyków, bez wydawania ani złotówki

Przygotuj swoje storczyki na obfite kwitnienie, stosując sprawdzony, domowy nawóz, który odmieni ich wygląd i zapewni im energię.

Zaledwie trzy listki laurowe i garść ryżu to wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć odżywkę, która wzmocni korzenie i pobudzi rośliny do wzrostu.

Odkryj sekret tej prostej receptury, zapewniającej spektakularne kwitnienie bez ryzyka przenawożenia i ciesz się pięknem storczyków przez długie miesiące!

Domowy nawóz, który pobudzi Twoje storczyki. 3 listki, 1 garść i woda. Niczego więcej nie potrzebujesz

Storczyki to jedne z najpiękniejszych kwiatów doniczkowych. Naturalnie pochodzą z Azji,nigdzie uprawa się tysiące odmian. W Polsce najczęściej do naszym domów trafiają storczyki Phalaenopsis, Dendrobium oraz Katleja. Rośliny te cenione są nie tylko z uwagi na swoje piękne kwiaty, ale także małe wymagania pielęgnacyjne oraz częste kwitnienie. Większość doniczkowych odmian storczyków kwitnie od października do marca. Oznacza to, że pielęgnacja późnym latem jest szczególnie istotna. Wzmacnia ona roślinę i dodaje jej energii na sezon wegetacji.

Storczyki do prawidłowego kwietnia potrzebują 3 czynników, czyli podlewania, nawożenia oraz podłoża.

Jak prawidłowo podlewać storczyki?

Storczyki w naturze rosną jak epifity, czyli pobierają wodę nie tylko poprzez korzenie, ale także za pomoc pędów oraz liści. Należy o tym bezwzględnie pamiętać podczas domowej pielęgnacji storczyków. Oznacza to, że kwiat ten potrzebuje nawodniania nie tylko poprzez podlewanie podłoże oraz także poprzez powietrze. Storczyki podlewaj, gdy podłoże w doniczce jest suche. Unikaj przelania i zawsze odlewaj nadmiar wody z podstawki. Raz w tygodniu obficie zraszaj liście storczyka przegotowaną i odstaną wodą. Unikaj moczenia kwiatów. W czasie upałów oraz w okresie grzewczym dbaj o prawidłowy poziom nawilżenia powietrza. Nie stawiaj doniczki blisko nagrzanych grzejnik oraz w pełnym słońcu.

Jak prawidłowo nawozić storczyki? Domowy nawóz, który pobudza do kwitnienia

Do nawożenia storczyków możesz sięgnąć po gotowe odżywki dla orchidei albo sukulentów. Możesz również przygotować domowe nawozy. Jednym z częściej polecanych jest odżywka z liści laurowych oraz ryżu. Do miski wrzuć 3 listki laurowe (mogą być zarówno świeże, jak i suszone), 1 garść nieugotowanego ryżu i całość zalej litrem wrzącej wody. Pozostaw na kilka godzin, a gdy wywar nasiąknie składnikami wszystko zblenduj. Przygotowany roztwór rozcieńcz w litrze ziemnej wody i podlewaj storczyka raz na dwa tygodnie.

Liście laurowe pomogą wzmocnią korzenie, a także będę stymulować roślinę do bujniejszego kwitnienia. Ryż z kolei dostarcza niewielkie ilości azotu, fosforu oraz potasu, czyli składników niezbędnych do procesów fotosyntezy oraz prawidłowego rozwoju roślin doniczkowych. Małe stężenie składników odżywczych sprawia, że roślina delikatnie jest wzmacniana, ale bez ryzyka przenawożenia.

Jak zrobić drenaż do storczyków?

Aby zapewnić storczykom odpowiedni drenaż i zapobiec gniciu korzeni, kluczowe jest użycie specjalistycznego podłoża i odpowiedniej doniczki. Na dno doniczki, która powinna mieć liczne otwory drenażowe, należy wsypać warstwę gruboziarnistego materiału, takiego jak kawałki kory sosnowej, keramzyt, perlit lub węgiel drzewny, co zapewni swobodny odpływ nadmiaru wody i dobrą cyrkulację powietrza. Następnie resztę doniczki wypełnia się podłożem składającym się z mniejszych kawałków kory, mchu sphagnum, perlitu lub włókna kokosowego, które powinno być luźne i przewiewne, umożliwiając korzeniom dostęp do powietrza i szybkie wysychanie po podlaniu.

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