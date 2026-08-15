Smartfon bardziej osobisty niż kiedykolwiek – premiera serii Google Pixel 11

Nowa generacja smartfonów, Pixel 11, Pixel 11 Pro i Pixel 11 Pro XL, została wyposażona w procesor Google Tensor G6, który umożliwia obsługę funkcji Gemini, a także wspiera ulepszone aparaty i zwiększoną wytrzymałość urządzeń.

Konstrukcja i wytrzymałość

Design wszystkich modeli charakteryzuje się pokryciem szkłem od krawędzi do krawędzi, co podkreśla moduł aparatów.

W modelu Pixel 11 grubość paska aparatu została zmniejszona o 40%. Wyświetlacz Actua, osadzony w ramce z satynowego metalu z polerowaną szklaną osłoną tylną, zapewnia wytrzymałość i odporność na zachlapania, zarysowania i upadki. Pixel 11 jest dostępny w kolorach pistacjowym, fuksjowym, jasnoliliowym i obsydianowym.

Modele Pixel 11 Pro i Pixel 11 Pro XL oferują wyświetlacz Super Actua o jasności do 3600 nitów oraz nową powłokę, która zwiększa odporność na zarysowania ponad dwukrotnie w porównaniu do poprzedniej generacji. W połączeniu z konstrukcją odporną na upadki (wprowadzoną w serii Pixel 9), te modele Pro charakteryzują się zwiększoną trwałością.

Modele Pro są dostępne w czterech wariantach kolorystycznych: miedzianym różu, jasnoszarym, szałwiowym i obsydianowym.

Wszystkie modele posiadają co najmniej 256 GB pamięci wewnętrznej. Obsługują szybkie ładowanie, w tym wbudowaną funkcję Pixelsnap. Modele Pixel 11 i Pixel 11 Pro są zgodne ze standardem Qi 2.2 o mocy 25 W. W przypadku ładowania przewodowego, Pixel 11 Pro XL umożliwia uzyskanie 15 godzin pracy na baterii po 15 minutach ładowania.

Funkcja HiLight

Funkcja HiLight, dostępna w modelach Pro, wykorzystuje kolorowe diody LED zintegrowane wokół lampy błyskowej aparatu. Diodami tymi informuje o powiadomieniach, gdy telefon jest odłożony ekranem do dołu. Przykładowo, podczas interakcji z Gemini, kolory zmieniają się, sygnalizując przetwarzanie zapytania. Użytkownik może przypisać indywidualne kolory do połączeń od wybranych kontaktów, co pozwala na identyfikację ważnych powiadomień bez konieczności podnoszenia telefonu. Planowane są dalsze funkcje, takie jak powiadomienia o wiadomościach od ulubionych kontaktów.

System aparatów

Wszystkie trzy modele posiadają ulepszone systemy aparatów.

Pixel 11 wyposażono w nową, powiększoną matrycę główną o rozdzielczości 48 megapikseli. Jej czułość na światło wzrosła o 56%, co ma poprawić jakość zdjęć i wideo w słabych warunkach oświetleniowych. Teleobiektyw z 5-krotnym przybliżeniem optycznym, wspierany przez procesor Tensor G6, oferuje 30-krotny Super Zoom.

Modele Pixel 11 Pro i Pixel 11 Pro XL również otrzymały udoskonalenia aparatów. Główny obiektyw posiada nową matrycę. Ulepszony, 48-megapikselowy teleobiektyw został przeprojektowany z większym sensorem, który rejestruje o 30% więcej światła. Wprowadzono tryb portretowy z 5-krotnym powiększeniem. Dzięki układowi Tensor G6, urządzenia oferują 120-krotny zoom cyfrowy i ulepszony tryb nocny.

Tensor G6, dzięki ulepszonemu procesorowi sygnału obrazu (ISP), przyczynia się do poprawy jakości zdjęć w słabym oświetleniu. Tryb nocny, wspierany przez przeprojektowane oprogramowanie i czujniki, pozwala na wykonywanie zdjęć do 4,5 razy szybciej.

Procesor Google Tensor G6

Procesor Google Tensor G6 jest obecny we wszystkich modelach serii. Jest to procesor zaprojektowany do obsługi zaawansowanych funkcji, w tym związanych z aparatem i sztuczną inteligencją.

Tensor G6 oferuje o 25% szybsze przeglądanie stron internetowych i o 15% szybsze uruchamianie aplikacji. Dzięki o 50% większej mocy obliczeniowej TPU i modelowi Gemini Nano, procesor przetwarza zadania AI na urządzeniu do 3,5 razy szybciej, zużywając do 3,5 razy mniej energii.

Bezpieczeństwo

Smartfony Pixel integrują układ zabezpieczający Titan M3 z procesorem Tensor G6, tworząc system obrony wykorzystujący kryptografię postkwantową do zabezpieczenia procesu uruchamiania urządzenia. Celem jest ochrona danych przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami, w tym atakami komputerów kwantowych. Według raportu firmy Counterpoint Research, rozwiązania AI w smartfonach Pixel zapewniają wysoki poziom ochrony prywatności.

Dostępność i ceny

Wszystkie urządzenia z serii Pixel 11 otrzymają 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego, zabezpieczeń i nowych funkcji. Modele Pro obejmują również 6-miesięczną subskrypcję pakietu Google AI Pro, oferującą większy limit korzystania z Gemini, 5 TB przestrzeni dyskowej w chmurze oraz dostęp do Google Health Premium.