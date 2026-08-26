Wlej 1 szklankę do butelki z wodą i spryskaj plamy z potu na bluzce. Zadziała na nie jak odplamiacz. Po praniu na białej tkaninie nie będzie żadnych żółtych śladów. Usuwanie plam z potu

Żółte plamy pod pachami to powszechny problem jasnych ubrań, lecz domowy sposób z octem skutecznie je usuwa bez niszczenia tkanin.

Zapomnij o wybielaczach! Ten płyn działa jak naturalny odplamiacz, przywracając tkaninom nieskazitelną biel.

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Jak usunąć żółte plamy z potu pod pachami z bluzki? Domowy sposób na odplamienie

To naturalne, że z czasem na białej koszulce lub eleganckiej koszuli uwidaczniają się żółte plamy pod pachami. Są one efektem działania potu w połączeniu z antyperspirantem. Niestety ciężko tego uniknąć, jednak można je skutecznie usunąć. Zapewne, kiedy chcemy wybielić jasną koszulę, to w pierwszej kolejności sięgamy po wybielacz tkanin. Oczywiście to nic złego pod warunkiem, że nie będziemy go stosować za często, ponieważ może on zniszczyć materiał. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest domowy odplamiacz do ubrań, który bez problemu usunie z jasnej bluzki żółte plamy pod pachami. Jedyne czego potrzebujesz to ocet i woda.

Wlej 1 szklankę do butelki z wodą i spryskaj plamy z potu na bluzce. Zadziała na nie jak odplamiacz

Ocet pomaga rozpuścić minerały zawarte w pocie, które tworzą żółte plamy. Jak go zastosować, aby odplamić bluzkę? Wlej do butelki 1 szklankę octu i 1 szklankę wody do butelki. Za pomocą atomizera lub delikatnie rozlewając nanieś mieszankę na plamy i pozostaw ją na 30 minut. Delikatnie wyszoruj plamę szczoteczką (np. starą szczoteczką do zębów), a następnie upierz bluzkę w pralce. Po praniu nie będzie śladu po plamach z potu.

Jak zapobiec żółtym plamom z potu na ubraniach?

Jeśli chcesz ochronić swoje ubrania przed żółtymi plamami pod pachami, to przede wszystkim po aplikacji kosmetyku odczekaj kilka minut, zanim założysz bluzkę, czy sukienkę. Substancja zdąży wchłonąć się w skórę i nie będzie przenosić się na materiał. Drugim sposobem, który skutecznie ochroni ubrania przed palmami z potu, jest wybór odpowiedniego antyperspirantu. Zdecydowanie najbezpieczniejszy dla odzieży jest ten w spreju.

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