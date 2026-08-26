Rewolucja w ocenianiu uczniów. Od września szkoły wprowadzają nową ocenę

W polskich szkołach szykują się spore zmiany, które mają zrewolucjonizować dotychczasowe podejście do oceniania.

Zamiast skupiać się wyłącznie na tradycyjnych stopniach, nauczyciele będą przyglądać się, jak uczeń radzi sobie na co dzień.

Dowiedz się, od kiedy to innowacyjne narzędzie stanie się obowiązkowe i jaki będzie miało wpływ na pomoc dzieciom.

Koniec z patrzeniem tylko przez pryzmat sprawdzianów

Stopnie uzyskiwane ze sprawdzianów i kartkówek to stały element edukacji, jednak nie pokazują one pełnego obrazu możliwości ucznia. Często zdarza się, że dzieci zmagają się z problemami w kontaktach rówieśniczych czy trudnościami edukacyjnymi, których zwykłe oceny nie są w stanie wychwycić. Rozwiązaniem ma być właśnie ocena funkcjonalna. Począwszy od roku szkolnego 2026/2027, kadra pedagogiczna otrzyma nowe narzędzie, które pozwoli na kompleksową analizę sytuacji ucznia, biorąc pod uwagę jego zachowanie, relacje z innymi i ewentualne trudności.

Na czym polega ocena funkcjonalna ucznia?

Mimo swojej nazwy, nie oznacza to wprowadzenia nowych stopni od 1 do 6 w e-dzienniku. Celem jest stworzenie dokładnej charakterystyki, opisującej funkcjonowanie danego ucznia. Taki opis ma ułatwić diagnozę problemów i dopasowanie odpowiedniego wsparcia. To znaczący krok naprzód w polskim szkolnictwie. Odejście od oceniania wyłącznie wiedzy teoretycznej pozwoli na szersze spojrzenie na potrzeby i trudności dziecka w szkolnej codzienności.

Dla kogo nowa ocena będzie obowiązkowa?

Wprowadzenie oceny funkcjonalnej nie będzie oznaczało obowiązku jej stosowania wobec wszystkich uczniów. Według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej, wykorzystanie tego narzędzia będzie z reguły dobrowolne. Przewidziano jednak istotny wyjątek. Od 1 września 2026 roku ocena ta będzie niezbędna dla uczniów, którzy zostaną skierowani do poradni psychologiczno-pedagogicznej przed uzyskaniem stosownego orzeczenia.

Ocena funkcjonalna przyspieszy wsparcie dla uczniów

Głównym założeniem nowości jest szybsze identyfikowanie problemów przez szkoły i podejmowanie odpowiednich kroków zaradczych. W rzeczywistości szkolnej przełoży się to na dostosowanie metod nauczania dla uczniów z trudnościami lub wdrożenie działań integrujących dla dzieci mających problemy w relacjach społecznych. Warto zaznaczyć, że nowa ocena nie wyklucza tradycyjnego systemu oceniania i nie zastąpi stopni. Będzie to dodatkowe narzędzie, pokazujące szerszy kontekst radzenia sobie w szkole. Czas pokaże, na ile to rozwiązanie faktycznie usprawni pomoc uczniom. Niewątpliwie jednak, od września szkoły będą miały możliwość oceny dzieci pod wieloma względami, a nie tylko na podstawie wyników z testów.

Katarzyna Zillmann grzmi na temat WF-u w szkołach

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