Jak zaoszczędzić na wyprawce szkolnej? Ten prosty sposób obniży koszty nawet o 40 procent

Kompletowanie rzeczy do szkoły to dla domowego budżetu spory wydatek, sięgający od 500 do nawet 2000 zł.

Coraz częściej na liście niezbędnych zakupów pojawiają się laptopy i tablety, co winduje ostateczny koszt.

Decydując się na sprzęt poleasingowy lub odnowiony przez specjalistów, zyskujemy szansę na obniżenie rachunku za elektronikę o blisko 40%.

Start nowego roku szkolnego to powrót do rutyny, ale też lawina wydatków, z którymi rodziny muszą się zmierzyć w krótkim czasie. Koszty te są najbardziej odczuwalne, gdy dziecko zaczyna kolejny poziom nauczania lub zmuszone jest wymienić zniszczone bądź za małe rzeczy. Zestawienie niezbędnych zakupów rośnie w błyskawicznym tempie. O ile pojedyncze przybory nie robią wrażenia, to zestawienie ich z plecakiem, farbami, strojem na WF oraz sprzętem elektronicznym daje naprawdę potężną kwotę.

Kosztowna elektronika mocno obciąża budżet rodziców

Z badania przygotowanego przez Europion Polska wynika, że 51% rodziców i opiekunów rozpoczyna gromadzenie szkolnego asortymentu w sierpniu. To czas, kiedy domowe finanse przechodzą jeden z najpoważniejszych testów w roku. Aż 42% badanych przeznacza na ten cel od 500 do 1000 zł, a 12% deklaruje wydatki rzędu 1000-2000 zł. Zgodnie z raportem Centrum Nauki Kopernik „Urządzenia mobilne w uczeniu się i nauczaniu" (2024), to właśnie nowoczesne technologie są wskazywane przez 15% respondentów jako najmocniej uderzające w portfel.

Dobrym pomysłem na złagodzenie tych obciążeń jest wybór odnowionych urządzeń, które są tańsze o niemal 40%.

Laptopy i tablety wkraczają do szkół. To niezbędne narzędzia dla każdego ucznia

Dziś laptop czy tablet to nieodłączny element nauki, na co wpływ ma postępująca cyfryzacja. Według ustaleń Centrum Nauki Kopernik, 70% uczniów mających dostęp do przenośnych komputerów używa ich do zadań domowych, a 21% także na lekcjach. Z kolei z tabletów do tych celów korzysta odpowiednio 33% i 15% młodzieży (dane za: Europion, 2026 r.). Niestety, ta nowoczesna forma edukacji niesie za sobą spore wydatki przed początkiem września.

Tak zaoszczędzisz nawet 40% na elektronice

Szukając oszczędności, warto rozważyć zakup urządzeń, które przeszły profesjonalną renowację. Taki sprzęt to idealny kompromis pomiędzy bardzo drogimi nowościami rynkowymi a urządzeniami z tzw. drugiej ręki, których przeszłość i stan mogą budzić wątpliwości. Aspekt finansowy to jednak nie jedyny plus. Statystyki udostępnione przez refurbed i Fraunhofer Austria pokazują, że wybór zregenerowanego laptopa pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla o 85%, zużycie wody o 86%, a generowanie elektroodpadów o 89%. Przy tabletach te korzyści wynoszą: 82%, 92% i 96% (dane z Sustainability Report 2025, refurbed). Skompletowanie cyfrowej wyprawki tą metodą to doskonała szansa na edukację dzieci w zakresie ekologii i świadomego dysponowania dobrami.

W szkole dzieci i młodzież zdobywają wiedzę, ale podejścia do codziennych wyborów uczą się również w domu. Kompletowanie wyprawki może być praktyczną lekcją zarówno rozsądnego gospodarowania pieniędzmi, jak i odpowiedzialnego korzystania z zasobów. Pokazując młodym ludziom, że profesjonalnie odnowiony laptop, tablet czy słuchawki mogą odpowiadać na te same potrzeby co nowy sprzęt, a przy tym kosztować mniej i wiązać się z mniejszym wpływem na środowisko, uczymy ich podejmowania bardziej świadomych decyzji - mówi Kilian Kaminski, współzałożyciel refurbed.

Zanim zdecydujemy się na zakup prosto z salonu, dobrze jest więc sprawdzić ofertę sprzętów poddanych profesjonalnemu odświeżeniu.

Wyprawka szkolna to horror! Ceny artykułów szaleją

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