Prasowanie, które nadąża za codziennością

Prasowanie, które wpisuje się w nasz rytm

W domowej rutynie coraz częściej szukamy rozwiązań, które nie tylko dobrze działają, ale naprawdę ułatwiają codzienne obowiązki. Philips PerfectCare 8000 został zaprojektowany właśnie z taką myślą – jako naturalny element przygotowań do tygodnia, który pozwala zadbać o nasze ubrania „raz a dobrze” – dla siebie, dla partnera lub partnerki albo całej rodziny. To dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, każdy poranek możemy zaczynać z większą pewnością siebie i poczuciem, że wyglądamy i czujemy się jak numer jeden.

Błyskawiczny efekt i komfort, który czuć w każdym ruchu

W codziennym rytmie liczy się zarówno wygoda, jak i rezultat. Silnik parowy TurboPower zapewnia mocny, stały strumień pary do 215g/min oraz jej silny wyrzut do 850 g. Dzięki nim urządzenie skutecznie radzi sobie z trudniejszymi zagnieceniami. Wyprasowane ubrania są dodatkowo od razu gotowe do użytku za sprawą redukcji mokrych plan podczas prasowania. Kiedy chcemy działać szybko, wygodnie i bez konieczności wyciągania deski do prasowania Philips PerfectCare 8000 daje nam możliwość prasowania w pionie, w tym wygładzania ubrań na wieszakach, zasłon czy innych tekstyliów.

Mniej ustawień, więcej swobody

Dobrze zaprojektowane rozwiązania ściągają z użytkownika jak najwięcej drobnych decyzji, dlatego Philips PerfectCare 8000 oferuje bardziej intuicyjne i mniej angażujące prasowanie. Wszystko za sprawą technologii Speed Mode, dzięki której urządzenie automatycznie dopasowuje ilość pary do tempa prasowania, a inteligentny czujnik ruchu AI uwalnia ją dokładnie wtedy, gdy jest w użyciu. W praktyce przekłada się to na płynniejsze działanie i daje poczucie, że nowy generator marki Philips naprawdę dotrzymuje nam kroku na co dzień.

Jedna temperatura dla całej garderoby

Klasyczny T-shirt, spodnie w kant, a może dziecięca pościel? Przygotowanie ubrań na cały tydzień oznacza, że na desce do prasowania rozkładać będziemy różnego rodzaju tkaniny i fasony. Za sprawą technologii OptimalTEMP możemy prasować wszystko – od bawełnianych koszul po delikatniejsze materiały – bez konieczności regulowania temperatury i ryzyka przypaleń. To rozwiązanie, które zapewnia swobodę działania i pozwala działać niemal automatycznie, ale z pominięciem sortowania, czekania i zastanawiania się, które ustawienia sprzętu będę najlepsze. Dodatkowo higieniczna para pomaga odświeżać tekstylia i eliminuje do 99,9% bakterii2, dbając o jakość ubrań i domowych tkanin.

Detale, które mają znaczenie

Na komfort użytkowania wpływają także detale. Stopa SteamGlide Elite z warstwą nanotytanową została zaprojektowana tak, by gładko sunąć po różnych tkaninach i przyspieszać prasowanie nawet przy guzikach, szwach, zamkach czy przeszyciach. Z kolei duży, odłączany zbiornik na wodę o pojemności 1,4 l pozwala prasować nawet przez godzinę bez przerwy, z możliwością uzupełnienia braku pod bieżącą wodą.

Technologia, która troszczy się o dom i bliskich razem z Tobą

Nowoczesne prasowanie to dziś coś więcej niż obowiązek – to element troski o siebie, dom i bliskich. Philips PerfectCare 8000 upraszcza ten proces, pomagając oszczędzać czas i ograniczać stres, a jednocześnie oferuje rozwiązania, które zwiększają komfort użytkowania na co dzień: automatyczne wyłączanie dla większego spokoju, Easy De-Calc dla łatwego odkamieniania oraz składaną rączkę i blokadę bezpieczeństwa, które ułatwiają przenoszenie i przechowywanie.