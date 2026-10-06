Prasowanie, które nadąża za codziennością

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-06 14:00

Dobre samopoczucie zaczyna się od prostych rytuałów, które porządkują codzienność i pomagają wejść w nowy tydzień z większym spokojem. Jednym z nich może być przygotowanie ubrań zawczasu – nie w pośpiechu na chwilę przed wyjściem, ale wtedy, gdy naprawdę mamy na to przestrzeń. Philips PerfectCare 8000 daje swoim użytkownikom ten komfort. To najmocniejszy generator pary1. Dzięki niemu prasowanie staje się szybsze, łatwiejsze i mniej stresujące.

Kobieta prasuje w pionie sukienkę generatorem pary Philips. O tym ułatwieniu codzienności przeczytasz na SE.
Autor: Philips/ Materiały prasowe

Prasowanie, które wpisuje się w nasz rytm

W domowej rutynie coraz częściej szukamy rozwiązań, które nie tylko dobrze działają, ale naprawdę ułatwiają codzienne obowiązki. Philips PerfectCare 8000 został zaprojektowany właśnie z taką myślą – jako naturalny element przygotowań do tygodnia, który pozwala zadbać o nasze ubrania „raz a dobrze” – dla siebie, dla partnera lub partnerki albo całej rodziny. To dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, każdy poranek możemy zaczynać z większą pewnością siebie i poczuciem, że wyglądamy i czujemy się jak numer jeden.

Błyskawiczny efekt i komfort, który czuć w każdym ruchu

W codziennym rytmie liczy się zarówno wygoda, jak i rezultat. Silnik parowy TurboPower zapewnia mocny, stały strumień pary do 215g/min oraz jej silny wyrzut do 850 g. Dzięki nim urządzenie skutecznie radzi sobie z trudniejszymi zagnieceniami. Wyprasowane ubrania są dodatkowo od razu gotowe do użytku za sprawą redukcji mokrych plan podczas prasowania. Kiedy chcemy działać szybko, wygodnie i bez konieczności wyciągania deski do prasowania Philips PerfectCare 8000 daje nam możliwość prasowania w pionie, w tym wygładzania ubrań na wieszakach, zasłon czy innych tekstyliów.

Mniej ustawień, więcej swobody

Dobrze zaprojektowane rozwiązania ściągają z użytkownika jak najwięcej drobnych decyzji, dlatego Philips PerfectCare 8000 oferuje bardziej intuicyjne i mniej angażujące prasowanie. Wszystko za sprawą technologii Speed Mode, dzięki której urządzenie automatycznie dopasowuje ilość pary do tempa prasowania, a inteligentny czujnik ruchu AI uwalnia ją dokładnie wtedy, gdy jest w użyciu. W praktyce przekłada się to na płynniejsze działanie i daje poczucie, że nowy generator marki Philips naprawdę dotrzymuje nam kroku na co dzień.

Jedna temperatura dla całej garderoby

Klasyczny T-shirt, spodnie w kant, a może dziecięca pościel? Przygotowanie ubrań na cały tydzień oznacza, że na desce do prasowania rozkładać będziemy różnego rodzaju tkaniny i fasony. Za sprawą technologii OptimalTEMP możemy prasować wszystko – od bawełnianych koszul po delikatniejsze materiały – bez konieczności regulowania temperatury i ryzyka przypaleń. To rozwiązanie, które zapewnia swobodę działania i pozwala działać niemal automatycznie, ale z pominięciem sortowania, czekania i zastanawiania się, które ustawienia sprzętu będę najlepsze. Dodatkowo higieniczna para pomaga odświeżać tekstylia i eliminuje do 99,9% bakterii2, dbając o jakość ubrań i domowych tkanin.

Detale, które mają znaczenie

Na komfort użytkowania wpływają także detale. Stopa SteamGlide Elite z warstwą nanotytanową została zaprojektowana tak, by gładko sunąć po różnych tkaninach i przyspieszać prasowanie nawet przy guzikach, szwach, zamkach czy przeszyciach. Z kolei duży, odłączany zbiornik na wodę o pojemności 1,4 l pozwala prasować nawet przez godzinę bez przerwy, z możliwością uzupełnienia braku pod bieżącą wodą.

Technologia, która troszczy się o dom i bliskich razem z Tobą

Nowoczesne prasowanie to dziś coś więcej niż obowiązek – to element troski o siebie, dom i bliskich. Philips PerfectCare 8000 upraszcza ten proces, pomagając oszczędzać czas i ograniczać stres, a jednocześnie oferuje rozwiązania, które zwiększają komfort użytkowania na co dzień: automatyczne wyłączanie dla większego spokoju, Easy De-Calc dla łatwego odkamieniania oraz składaną rączkę i blokadę bezpieczeństwa, które ułatwiają przenoszenie i przechowywanie.

Philips
Autor: Philips/ Materiały prasowe
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