Zacznij już tydzień wcześniej przygotowywać się do zmiany czasu na zimowy. Organizm ci podziękuje i nie odczujesz przykrych skutków przestawienia zegarów. Zmiana czasu na zimowy 2026

Zbliża się zmiana czasu na zimowy w 2026 roku, która, mimo dodatkowej godziny snu, może znacząco zaburzyć Twój wewnętrzny zegar biologiczny.

W nocy z 24 na 25 października cofniemy wskazówki zegarów, co wpływa na hormony i może prowadzić do zmęczenia, rozdrażnienia oraz problemów z koncentracją.

Odkryj proste metody, by przygotować się do tej zmiany już tydzień wcześniej i uniknąć negatywnych skutków, płynnie adaptując się do nowego rytmu.

Kiedy będzie zmiana czasu na zimowy w 2026 roku?

Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu na zimowy. A kiedy dokładnie to nastąpi? Czas letni na zimowy zmienimy w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2026 roku, cofając wskazówki zegarów z godziny 3:00 na 2:00. Daje nam to godzinę snu więcej. I choć mogłoby się wydawać, że płyną z tego same profity, to nasze organizmy reagują na tę zmianę tak, jak na każde zakłócenie rytmu dobowego.

Zmiana czasu na zimowy a samopoczucie

Zmiana czasu, choć pozornie niewielka, ma realny wpływ na nasz cykl dobowy, czyli rytm snu i czuwania. Nasz wewnętrzny zegar biologiczny, zwany zegarem okołodobowym, jest bardzo wrażliwy na światło. Kiedy przestawiamy wskazówki zegara, rozregulowujemy delikatną równowagę hormonów, takich jak melatonina, czyli hormonu snu i kortyzolu, zwanego hormonem stresu. W efekcie, przez kilka dni możemy odczuwać zmęczenie, rozdrażnienie, a nawet problemy z koncentracją, podobne do tych, które występują przy jet lagu.

Zacznij już tydzień wcześniej przygotowywać się do zmiany czasu, a nie odczujesz przykrych skutków przestawienia zegarów

Z racji, że zmiana czasu nie pozostaje obojętna dla naszych organizmów, warto rozpocząć przygotowania do tego momentu na kilka dni wcześniej, aby stopniowo przestawić swój rytm dobowy. Nasz wewnętrzny zegar biologiczny jest bardzo precyzyjny i nawet godzinna zmiana może go rozregulować, prowadząc do zmęczenia, problemów ze snem, a nawet pogorszenia nastroju. Dlatego zamiast czekać na nagłą zmianę w niedzielę, zacznij przestawiać się już na kilka dni wcześniej. Przez 6-7 dni przed zmianą czasu, kładź się spać i wstawaj 15 minut później niż zwykle. W ten sposób, gdy nastąpi właściwa zmiana czasu, Twój organizm będzie już częściowo przyzwyczajony do nowego rytmu. Podobnie jak ze snem, spróbuj o te same 15-20 minut opóźniać pory głównych posiłków. Jedzenie o stałych porach to ważny sygnał dla organizmu. W dni poprzedzające zmianę, staraj się spędzać więcej czasu w dobrze oświetlonych pomieszczeniach wieczorem.

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