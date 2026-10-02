Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy w 2026 roku? W tym roku zrobimy to wcześniej

Pomimo wieloletnich debat dotyczących likwidacji zmiany czasu, jesienna korekta w 2026 roku jest nieunikniona.

Tradycyjne cofnięcie wskazówek z 3:00 na 2:00 zapewni nam dodatkową godzinę snu, ale dla niektórych oznacza to logistyczne trudności.

Dowiedz się, kiedy dokładnie nastąpi przejście na czas zimowy i czy są szanse, że to już jedna z ostatnich takich operacji.

Sens zmiany czasu pod lat budzi kontrowersje

Temat przestawiania zegarków regularnie wraca do debaty publicznej. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że pozwala ono lepiej spożytkować światło słoneczne, natomiast krytycy akcentują koszty logistyczne i uciążliwości dla organizmu. Dylematy te nie są domeną wyłącznie Polski, gdyż obowiązek zmiany czasu funkcjonuje w całej Unii Europejskiej, a jego przyszłość jest stałym elementem europejskich rozmów. W tej chwili nie ma jednak żadnych przesłanek, by sądzić, że w 2026 roku pożegnamy się z tą procedurą.

Dłuższy sen to nie dla wszystkich luksus

Głównym atutem zmiany na czas zimowy jest dodatkowa godzina w łóżku. Niestety, nie każdy będzie mógł z niej skorzystać. Pracownicy realizujący nocne zmiany, a także osoby przemieszczające się według sztywnych rozkładów jazdy, zderzą się z zupełnie inną rzeczywistością. Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy, obecność w pracy podczas cofania zegarów wiąże się ze specyficznymi uwarunkowaniami dotyczącymi rozliczania przepracowanych godzin.

Jesienna zmiana czasu wcześniej niż rok temu

Przejście na czas zimowy zbliża się wielkimi krokami. W 2026 roku korekta zegarków przypada na noc z 24 na 25 października, kiedy to o 3:00 nad ranem cofniemy wskazówki o pełną godzinę. Zgodnie z krajowymi regulacjami, ta konkretna noc zapewni nam wydłużony sen. W erze cyfrowej proces ten dla wielu przejdzie niemal bez echa, gdyż smartfony i komputery zaktualizują się same. Posiadacze klasycznych czasomierzy będą musieli jednak dokonać zmiany manualnie.

Czy kiedykolwiek przestaniemy przestawiać zegarki?

Plan likwidacji zmiany czasu dwa razy w roku jest dyskutowany od dawna. Ewentualne odejście od tego systemu wymaga jednak jednomyślności wszystkich państw członkowskich UE, co jest kluczowe dla uniknięcia komunikacyjnego chaosu na kontynencie. Na ten moment sytuacja pozostaje bez zmian – 25 października 2026 roku po raz kolejny cofniemy zegarki z 3:00 na 2:00. Przyszłość tego rozwiązania nadal stoi pod znakiem zapytania, ale pewne jest jedno: w tę konkretną październikową noc pośpimy dłużej, a dyskusje o sensie całej procedury rozgorzeją na nowo.

Zmiana czasu | Poranek

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