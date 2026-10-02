Zrób to w ogrodzie zanim nadejdzie zima. Wiosną zauważysz ogromną różnicę

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-02 8:55

Gdy jesienią ogród traci swoje barwy, przychodzi czas na przygotowanie roślin do zimy. Wprawieni ogrodnicy zdają sobie sprawę, że nie wszystkie zabiegi przynoszą natychmiastowe efekty. Właśnie teraz warto zająć się ściółkowaniem rabat. To prosty sposób na zabezpieczenie podłoża przed trudnymi warunkami i przygotowanie gleby na następny sezon.

Taczka ogrodowa wypełniona jesiennymi liśćmi i trawą stoi na trawniku. O porządkach w ogrodzie przeczytasz na SE.
Autor: PavelRodimov/ Getty Images Jesienne porządki w ogrodzie
  • Jesienne porządki na działce nie zawsze przynoszą natychmiastowe, spektakularne rezultaty, jednak mają kluczowy wpływ na zdrowie roślin w nadchodzącym roku.
  • Staranne przygotowanie rabat przed nadejściem mrozów skutecznie zabezpiecza ziemię oraz korzenie przed gwałtownymi wahaniami pogody.
  • Warto korzystać z naturalnych surowców, które z czasem zasilą glebę, minimalizując konieczność stosowania sztucznych preparatów.
  • Jesień stanowi doskonałą okazję do mądrego zagospodarowania części zgrabionych liści, zamiast pozbywania się ich w całości.
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Ściółka odgrywa w ogrodzie niebagatelną rolę. Zatrzymuje wilgoć w glebie, hamuje wzrost chwastów oraz osłania korzenie przed nagłymi skokami temperatur. Jesienią ma to szczególne znaczenie, gdyż organiczna powłoka stanowi doskonałą izolację w mroźne dni. Do ściółkowania możemy użyć kory, kompostu, rozłożonych resztek roślinnych czy odpowiednio przetworzonych liści. Decyzja zależy od gatunków rosnących na rabacie oraz celu, jaki pragniemy osiągnąć.

Co zrobić w ogrodzie przed nadejściem zimy

Odpowiednio zabezpieczona jesienią rabata znacznie łatwiej przetrwa zimę i wejdzie w nowy sezon. Ściółka powoli się rozkłada, dostarczając glebie cennych składników organicznych. Z opadłych liści warto przygotować własną ziemię liściową, która po pewnym czasie posłuży jako wartościowy materiał do okrywania roślin. Choć proces ten trwa, jesień jest najlepszym momentem na jego rozpoczęcie.

Nie wystarczy jednak po prostu rozrzucić grubą warstwę byle jakiego materiału na całą działkę. Rodzaj ściółki musi być dopasowany do konkretnych roślin. Należy pamiętać o zachowaniu niewielkiego odstępu od pni drzew i krzewów, unikając usypywania materiału tuż przy łodydze. Zbyt obfita lub niewłaściwie rozłożona warstwa ochronna może przynieść negatywne skutki.

Zadbaj o ziemię jesienią, by wiosną cieszyć się pięknym ogrodem

Jesień stwarza świetną okazję do zrobienia pożytku z opadłych liści. Zamiast bezrefleksyjnie wyrzucać wszystkie liście, te zdrowe warto przeznaczyć na kompost lub do produkcji ziemi liściowej. Nie poleca się jednak pozostawiania grubych warstw liści na trawniku czy roślinach wrażliwych na nadmiar wilgoci. Trzeba je także usuwać z miejsc, gdzie mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób grzybowych.

Tego rodzaju prace nie dają od razu powalających rezultatów. Bezpośrednio po ściółkowaniu ogród może zyskać jedynie na estetyce, ale prawdziwe efekty zauważymy dopiero w następnym roku. Gleba będzie w lepszej kondycji, rabaty odporniejsze na wysychanie, a roślinom łatwiej będzie wznowić wzrost wiosną. To jeden z tych drobnych ogrodowych obowiązków, które jesienią zajmują chwilę, a przynoszą ogromne korzyści, gdy po zimie natura znów budzi się do życia.

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