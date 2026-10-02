Zasadź te rośliny w pierwszych dniach października. Zaskoczą cię pięknymi kwiatami w marcu

Zakończenie lata nie oznacza końca prac w ogrodzie, gdyż wprawieni ogrodnicy wiedzą, że początek października to świetny czas na projektowanie przyszłorocznych rabat.

Zasadzenie cebulek wybranych gatunków właśnie teraz sprawi, że wiosną twój ogród jako jeden z pierwszych ożyje feerią barw.

Sprawdź, jak odpowiednio zaplanować jesienne nasadzenia, by tuż po zimie cieszyć oko barwnym dywanem wczesnych kwiatów.

Jesień to dobry moment na planowanie ogrodu

Wraz z krótszymi dniami i pierwszymi porannymi przymrozkami, wielu ogrodników odkłada narzędzia na bok. Tymczasem początek października to wprost wymarzony czas na umieszczenie w ziemi roślin cebulowych, które wymagają chłodniejszego i dłuższego okresu na rozwój, by potem zachwycać kwiatami. Gleba o tej porze roku jest wciąż na tyle nagrzana, że pozwala cebulkom na swobodne ukorzenienie się przed atakiem srogiej zimy, a rezultaty na wiosnę przerosną nasze najśmielsze oczekiwania.

Jak sadzić kwiaty jesienią?

Kluczem do sukcesu jest dobór właściwego miejsca oraz ziemi. Należy pamiętać, że większość roślin wyrastających z cebulek preferuje stanowiska mocno nasłonecznione lub półcieniste, a także odpowiednio przepuszczalne podłoże. Cebulki najlepiej zakopywać na głębokości równej około 2/3 ich własnej wielkości. Nie wymagają one skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ jesienne deszcze i zimowe mrozy samoistnie zahartują je przed wiosennym przebudzeniem.

Posadź te kwiaty już teraz, wiosną zachwycą w ogrodzie

Grupę roślin, dla których początek października to najlepszy moment na sadzenie, otwierają krokusy. Pojawiają się one na trawnikach niezmiernie wcześnie, niekiedy przebijając się jeszcze przez topniejące resztki śniegu. Najpiękniejszy efekt wizualny uzyskamy, sadząc je w sporych skupiskach. Białe, żółte i fioletowe pąki tworzą wówczas urocze, kolorowe plamy, od których trudno oderwać wzrok. Dodatkowym atutem krokusów jest ich niewielkie wymaganie względem podłoża, świetnie rosną zarówno na specjalnych rabatach, jak i na zwykłych trawnikach.

Twoją dumą wczesną wiosną mogą stać się również ranniki zimowe oraz powszechnie znane przebiśniegi. Te drugie od pokoleń zwiastują nadejście cieplejszych dni. Subtelne, śnieżnobiałe pąki przebiśniegów potrafią wyłonić się z ziemi już na początku marca.

Z kolei ranniki zwracają uwagę swoim soczystym, żółtym kolorem. Choć ustępują popularnością narcyzom czy tulipanom, mogą nadać ogrodowym rabatom niezwykłego charakteru. Zasadzone w październiku, zakwitną w czasie, gdy większość ogrodowej fauny będzie jeszcze mocno uśpiona.

Wiosna zaczyna się jesienią

Wielu kojarzy październik jedynie ze żmudnym usuwaniem opadłych liści, jednak to właśnie teraz jest najlepszy moment, by zadbać o wiosenny wystrój ogrodu. Cebulki krokusów, ranników oraz przebiśniegów wrzucone do ziemi z początkiem października, wynagrodzą nam trud pracy pięknym, kwiatowym dywanem, z którego będziemy mogli cieszyć się już w marcu.

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny

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