Jesienne wyposażenie samochodu. Te przedmioty uchronią cię przed awarią i mrozem

Nagłe zmiany warunków atmosferycznych sprawiają, że kierowcy powinni z wyprzedzeniem dostosować swoje pojazdy do chłodniejszej pory roku .

. Kompaktowe gadżety łatwo schować w kabinie, a ich obecność potrafi uratować sytuację podczas porannych przymrozków czy niespodziewanych usterek.

Przełom lata i jesieni stanowi idealny czas na skontrolowanie pokładowego ekwipunku oraz narzędzi ratunkowych.

Właściciele pojazdów muszą zadbać o fundamentalne kwestie techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem układów odpowiadających za oświetlenie oraz ogólną widoczność.

Zwykła skrobaczka do szyb stanowi absolutną podstawę jesiennego wyposażenia każdego kierowcy. Choć wydaje się to oczywiste, pierwsze spadki temperatur poniżej zera potrafią zaskoczyć zmotoryzowanych w najmniej oczekiwanym momencie. Kiedy o poranku przednia szyba pokryje się cienką warstwą lodu, ten prosty przyrząd umożliwi błyskawiczne przygotowanie wozu do wyruszenia w trasę. Dodatkowo warto zaopatrzyć się w płyn do odmrażania, który jednak nie powinien całkowicie zastępować mechanicznego usuwania szronu. W bagażniku dobrze jest też schować kompaktową zmiotkę do zgarniania zalegających liści lub białego puchu. Brak tych niewielkich akcesoriów bywa niezwykle irytujący, gdy zmagamy się z pierwszymi podmuchami mrozu.

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Przydatne akcesoria w samochodzie na jesienne awarie

Umieszczenie w schowku mocnej latarki to zawsze znakomity pomysł na chłodniejsze miesiące. Ponieważ słońce zachodzi o tej porze roku znacznie szybciej, wszelkie naprawy usterki na poboczu mogą odbywać się w całkowitych ciemnościach. W sytuacjach kryzysowych świetnie sprawdzą się również wytrzymałe rękawice robocze oraz niewielki koc do ogrzania organizmu. Ponieważ smartfon stanowi nasze główne koło ratunkowe w razie wypadku, nie można zapominać o sprawnym powerbanku lub kablu ładującym.

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu przed zagranicznymi wyjazdami

Wraz z nadejściem jesieni każdy kierowca musi skontrolować stan apteczki samochodowej, trójkąta ostrzegawczego oraz kamizelki odblaskowej. Kompletacja tych elementów zależy od konkretnego modelu pojazdu oraz obowiązujących regulacji prawnych. Wybierając się w dłuższą trasę poza granice kraju trzeba bezwzględnie zapoznać się z lokalnymi przepisami, aby uniknąć niepotrzebnych mandatów za braki w ekwipunku.

Odpowiedniego przeglądu wymaga także sam samochód. Przełom sezonów to idealna okazja do wymiany piór wycieraczek oraz dolania zimowego płynu do spryskiwaczy. Stare i zużyte gumy mogą rozmazywać brud na szybie, a w trakcie rzęsistych opadów deszczu kierowca potrzebuje perfekcyjnej widoczności. Podobnie wygląda kwestia oświetlenia zewnętrznego, ponieważ przepalona żarówka stwarza ogromne zagrożenie na drodze w późnych godzinach popołudniowych.

Niezwykle ważna pozostaje regularna kontrola ogumienia oraz ciśnienia w kołach. Wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz, parametry w oponach ulegają zauważalnym wahaniom, dlatego weryfikacja tych wartości przed wyjazdem w trasę jest świetnym przyzwyczajeniem. Jeżeli zauważymy jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne albo płytki bieżnik, musimy natychmiast umówić się na wizytę u wulkanizatora.

Wszelkie przygotowania warto zakończyć jeszcze przed pierwszymi poważnymi chłodami. Dzięki temu unikniemy porannej paniki i nerwowego poszukiwania skrobaczki czy latarki w zakamarkach domu. Wystarczy poświęcić jedno wolne popołudnie na skompletowanie podręcznego zestawu ratunkowego, który bezpiecznie przeczeka zimę w bagażniku. Choć taki pakiet nie zajmuje dużo miejsca, w momencie prawdziwego kryzysu na drodze okaże się absolutnie bezcenny.