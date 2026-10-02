Od rana kłopoty w warszawskim metrze! Te stacje teraz nie działają

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-10-02 6:13

Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się w piątek rano z dużymi utrudnieniami na drugiej linii. Powodem jest zdarzenie na stacji Dworzec Wileński. Pociągi M2 nie kursują na całej trasie. Metro jeździ obecnie w dwóch oddzielnych pętlach, a na części trasy uruchomiono pociąg wahadłowy i komunikację zastępczą.

Puste wnętrze wagonu warszawskiego metra linii M2. O utrudnieniach w kursowaniu pociągów przeczytasz na SE.
Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Duże utrudnienia w metrze M2 po "zdarzeniu" na Dworcu Wileńskim. Pociągi jeżdżą w dwóch pętlach

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował w piątek rano o utrudnieniach na drugiej linii warszawskiego metra. Powodem jest zdarzenie, do którego doszło na stacji Dworzec Wileński. Z tego powodu pociągi nie mogą kursować normalnie na całej trasie M2.

Metro zostało podzielone na dwa odcinki. Pociągi kursują w pętli między stacjami Bemowo i Rondo Daszyńskiego, a po drugiej stronie miasta między Bródnem i Targówkiem Mieszkaniowym.

ZTM uruchomił także zastępczą komunikację autobusową. Autobusy jadą od przystanku Rondo Daszyńskiego 01

Dodatkowo między stacjami Rondo ONZ i Stadion Narodowy uruchomiono pociąg wahadłowy. Oznacza to, że pasażerowie jadący przez centrum muszą liczyć się z przesiadkami i dłuższym czasem podróży.

ZTM uruchomił także zastępczą komunikację autobusową. Autobusy jadą od przystanku Rondo Daszyńskiego 01 przez Prostą, Świętokrzyską, Kopernika i Tamkę, następnie przez Most Świętokrzyski, Sokolą, Zamoyskiego i Jagiellońską.

Dalej trasa prowadzi Aleją „Solidarności”, Radzymińską, Gorzykowską, Handlową i Ossowskiego aż do przystanku Metro Targówek Mieszkaniowy 02. W kierunku powrotnym autobusy jadą m.in. ulicami Targową i Zajęczą.

Pasażerowie korzystający rano z linii M2 powinni więc przeznaczyć więcej czasu na przejazd i sprawdzać bieżące komunikaty ZTM. Nie podano na razie, jak długo potrwają utrudnienia ani kiedy metro wróci do normalnego kursowania.

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