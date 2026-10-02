Od rana kłopoty w warszawskim metrze! Te stacje teraz nie działają

Duże utrudnienia w metrze M2 po "zdarzeniu" na Dworcu Wileńskim. Pociągi jeżdżą w dwóch pętlach
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował w piątek rano o utrudnieniach na drugiej linii warszawskiego metra. Powodem jest zdarzenie, do którego doszło na stacji Dworzec Wileński. Z tego powodu pociągi nie mogą kursować normalnie na całej trasie M2.
Metro zostało podzielone na dwa odcinki. Pociągi kursują w pętli między stacjami Bemowo i Rondo Daszyńskiego, a po drugiej stronie miasta między Bródnem i Targówkiem Mieszkaniowym.
ZTM uruchomił także zastępczą komunikację autobusową. Autobusy jadą od przystanku Rondo Daszyńskiego 01
Dodatkowo między stacjami Rondo ONZ i Stadion Narodowy uruchomiono pociąg wahadłowy. Oznacza to, że pasażerowie jadący przez centrum muszą liczyć się z przesiadkami i dłuższym czasem podróży.
ZTM uruchomił także zastępczą komunikację autobusową. Autobusy jadą od przystanku Rondo Daszyńskiego 01 przez Prostą, Świętokrzyską, Kopernika i Tamkę, następnie przez Most Świętokrzyski, Sokolą, Zamoyskiego i Jagiellońską.
Dalej trasa prowadzi Aleją „Solidarności”, Radzymińską, Gorzykowską, Handlową i Ossowskiego aż do przystanku Metro Targówek Mieszkaniowy 02. W kierunku powrotnym autobusy jadą m.in. ulicami Targową i Zajęczą.
Pasażerowie korzystający rano z linii M2 powinni więc przeznaczyć więcej czasu na przejazd i sprawdzać bieżące komunikaty ZTM. Nie podano na razie, jak długo potrwają utrudnienia ani kiedy metro wróci do normalnego kursowania.