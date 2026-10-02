Od rana kłopoty w warszawskim metrze! Te stacje teraz nie działają

Duże utrudnienia w metrze M2 po "zdarzeniu" na Dworcu Wileńskim. Pociągi jeżdżą w dwóch pętlach

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował w piątek rano o utrudnieniach na drugiej linii warszawskiego metra. Powodem jest zdarzenie, do którego doszło na stacji Dworzec Wileński. Z tego powodu pociągi nie mogą kursować normalnie na całej trasie M2.

Metro zostało podzielone na dwa odcinki. Pociągi kursują w pętli między stacjami Bemowo i Rondo Daszyńskiego, a po drugiej stronie miasta między Bródnem i Targówkiem Mieszkaniowym.

ZTM uruchomił także zastępczą komunikację autobusową. Autobusy jadą od przystanku Rondo Daszyńskiego 01

Dodatkowo między stacjami Rondo ONZ i Stadion Narodowy uruchomiono pociąg wahadłowy. Oznacza to, że pasażerowie jadący przez centrum muszą liczyć się z przesiadkami i dłuższym czasem podróży.

ZTM uruchomił także zastępczą komunikację autobusową. Autobusy jadą od przystanku Rondo Daszyńskiego 01 przez Prostą, Świętokrzyską, Kopernika i Tamkę, następnie przez Most Świętokrzyski, Sokolą, Zamoyskiego i Jagiellońską.

Dalej trasa prowadzi Aleją „Solidarności”, Radzymińską, Gorzykowską, Handlową i Ossowskiego aż do przystanku Metro Targówek Mieszkaniowy 02. W kierunku powrotnym autobusy jadą m.in. ulicami Targową i Zajęczą.

Pasażerowie korzystający rano z linii M2 powinni więc przeznaczyć więcej czasu na przejazd i sprawdzać bieżące komunikaty ZTM. Nie podano na razie, jak długo potrwają utrudnienia ani kiedy metro wróci do normalnego kursowania.

Sonda Czy boisz się jeździć metrem? Tak Nie Nigdy nie jechałem metrem

QUIZ. Metro, tramwaje i korki w Warszawie. Jak dobrze znasz komunikację w stolicy? Pytanie 1 z 20 Ile linii metra działa obecnie w Warszawie? 1 2 3 4 Następne pytanie