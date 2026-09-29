Firma Roberta Lewandowskiego zbuduje osiedle w Warszawie. Miasto wydało pozwolenie na budowę

W Warszawie stanie osiedle Roberta Lewandowskiego

Firma Monting Development poinformowała, że otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę inwestycji CU-Cynamonowa Ursynów. Nowe osiedle stanie przy skrzyżowaniu ulic Indiry Gandhi i Cynamonowej, około 130 metrów od stacji metra Imielin. W przeszłości w tym miejscu planowano budowę galerii handlowej zwaną Fortepianem, ale projekt nigdy nie został zrealizowany.

Prace budowlane w terenie mają rozpocząć się już na początku października, a ich zakończenie zaplanowano na III kwartał 2028 roku. W trzech budynkach o wysokości od 6 do 9 pięter powstanie 187 mieszkań i 16 lokali użytkowych. Ceny mieszkań pod tym adresem zaczynają się od ok. 23 tys. zł i dochodzą do ponad 33 tys. zł za metr kwadratowy.

Inwestycja sąsiaduje z innym osiedlem powstającym na działce po ursynowskim Multikinie - "ale!KEN" firmy GH Investment.

Monting Development to polska firma deweloperska działająca na rynkach Warszawy i Trójmiasta, która zasłynęła za sprawą jej współwłaściciela, którym jest legendarny piłkarz, kapitan reprezentacji Polski i napastnik Chicago Fire Robert Lewandowski. W 2023 firma kupiła reprezentacyjną działkę w sercu Ursynowa za ok. 100 milionów złotych.

Ursynów to niejedyna warszawska inwestycja firmy - w sercu stolicy powstaje również luksusowy apartamentowiec Chłodna 35 wyposażony m.in. w prywatny schron.

Szczegóły osiedla na Cynamonowej

Za projekt architektoniczny CU-Cynamonowa Ursynów odpowiada pracownia B1 Architekci. W inwestycji zastosowana zostanie m.in. drewniana stolarka okienna, wysokiej jakości materiały elewacyjne i szklane balustrady. Mieszkania na najwyższych kondygnacjach będą miały do 298 cm wysokości.

Projekt przewiduje również rozbudowane części wspólne. Powstaną m.in. recepcja, wewnętrzna sala zabaw dla dzieci, siłownia wyposażona w sprzęt TechnoGym z nagłośnieniem oraz rowerownie z zapleczem serwisowym. Dla rowerzystów zaplanowano osobną windę techniczną, a w garażu miejsca przystosowane do ładowania samochodów elektrycznych. Łącznie przewidziano 242 miejsca parkingowe.

Z kolei system smart home umożliwi m.in. sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem oraz obsługę wideodomofonu. Dostęp dla gości będzie można przekazywać za pomocą kodów QR, wjazd do garażu będzie oparty na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych, a mieszkania zostaną wyposażone w elektroniczne zamki.

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