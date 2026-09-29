Tragedia na przejściu dla pieszych w Ostrowie. Straszna śmierć kobiety

Poranny dramat w Ostrowie Wielkopolskim. Nie żyje kobieta

Do dramatycznego zdarzenia doszło wczesnym rankiem w Ostrowie Wielkopolskim. Na ulicy Krotoszyńskiej, w pobliżu zakładów ZAP, samochód potrącił na przejściu dla pieszych 59-letnią kobietę. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne i poszkodowana zmarła po przewiezieniu do placówki medycznej.

Ostrowska policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Jak poinformowała w rozmowie z Radiem Eska Ewa Golińska-Jurasz, reprezentująca ostrowską komendę powiatową, funkcjonariusze intensywnie pracują nad ustaleniem wszystkich okoliczności dramatu.

Dzisiaj po godzinie 5:00 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym w Ostrowie Wielkopolskim na ulicy Krotoszyńskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący Citroenem na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 59-letnią kobietę. Kobieta została przewieziona do ostrowskiego szpitala, gdzie w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Aktualnie wyjaśniamy i ustalamy dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - przekazała funkcjonariuszka.

Służby zdążyły już ustalić, że 66-letni mężczyzna prowadzący citroena w momencie potrącenia był całkowicie trzeźwy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów.

Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Przyłączamy się do apeli służb o ostrożność - dotyczą one zarówno kierowców, jak i pieszych. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z wypadku, do którego doszło w Wielkopolsce.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

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