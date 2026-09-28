Język dłuższy niż linijka, zero zębów i tysiące mrówek na obiad! Nowe zwierzęta w Poznaniu

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-28 13:52

Nie mają zębów, język wysuwają na ponad 60 centymetrów i w sekundy zjadają tysiące mrówek. Nowe mrówkojady przyjechały do Poznania! W poznańskim zoo zadomawia się również świnia wisajska.

Każde nowe zwierzę w poznańskim ogrodzie zoologicznym jest witane z entuzjazmem. Do zoo właśnie przyjechała urocza para mrówkojadów! - Przyjechały do nas dwa mrówkojady olbrzymie: sześcioletni Guba i trzyletnia Yorina - mówią pracownicy ogrodu zoologicznego. Na razie rozglądają się po nowym miejscu i spokojnie oswajają z otoczeniem.

Choć u tego gatunku samce i samice są zbudowane bardzo podobnie i trudno je od siebie odróżnić po sylwetce, to w przypadku mrówkojadów, które przyjechały do Poznania wiadomo, że większy osobnik to Yorina. Dlaczego? Choć jest młodsza - jest wyraźnie większa.

Do poznańskiego zoo przyjechał również 16-letni przedstawiciel świni wisajskiej. Będzie towarzyszem 14-letniej Priscilli, która urodziła się w Poznaniu. Świnie wisajskie są gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem i ich liczebność, według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, przez cały czas spada.

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