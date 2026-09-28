Wyrzucił psa z trzeciego piętra?! Shih tzu walczy o życie. 24-latek z zarzutami

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-28 12:11

Dramatyczne sceny przed hostelem w Poznaniu. Ranny shih tzu został znaleziony przed budynkiem przy ul. Strzałowej. Według świadka pies miał zostać wyrzucony z okna na trzecim piętrze. Policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca hostelu. Mężczyzna usłyszał już poważne zarzuty, a pies wciąż walczy o życie.

pies
Autor: Pixabay.com

W czwartek wieczorem (24 września) przed hostelem przy ul. Strzałowej w Poznaniu znaleziono ciężko rannego psa rasy shih tzu. Jak informowała „Gazeta Wyborcza”, świadek miał widzieć, jak zwierzę zostało wyrzucone z okna znajdującego się na trzecim piętrze.

Jak podaje "Wyborcza", jeden ze świadków widział, jak mężczyzna wyrzuca coś białego przez okno. Początkowo sądził, że to pluszowa zabawka. Dopiero gdy usłyszał skowyt i pisk, zrozumiał, że na ziemię spadło żywe zwierzę.

Policjanci szybko zatrzymali 24-letniego mieszkańca hostelu, którego rysopis odpowiadał opisowi przekazanemu przez świadka. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Wiadomo już, jakie zarzuty usłyszał. Jak przekazał w rozmowie z portalem epoznan.pl rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, mężczyzna został po wytrzeźwieniu przewieziony do prokuratury.

Zatrzymany mężczyzna po wytrzeźwieniu został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabicia tego pieska, a także zarzut znęcania się nad zwierzęciem w sposób szczególnie okrutny. Grozi mu kara do 5 lat więzienia – przekazał rzecznik.

Stan psa jest ciężki. Zwierzę trafiło do kliniki weterynaryjnej, gdzie lekarze stwierdzili u niego m.in. połamane nogi oraz obrzęk mózgu. Shih tzu pozostaje pod opieką weterynarzy.

W mieszkaniu w Koszalinie znaleziono dwa ciała. Policja zatrzymała 53-latka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI