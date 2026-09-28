Wyrzucił psa z trzeciego piętra?! Shih tzu walczy o życie. 24-latek z zarzutami

W czwartek wieczorem (24 września) przed hostelem przy ul. Strzałowej w Poznaniu znaleziono ciężko rannego psa rasy shih tzu. Jak informowała „Gazeta Wyborcza”, świadek miał widzieć, jak zwierzę zostało wyrzucone z okna znajdującego się na trzecim piętrze.

Jak podaje "Wyborcza", jeden ze świadków widział, jak mężczyzna wyrzuca coś białego przez okno. Początkowo sądził, że to pluszowa zabawka. Dopiero gdy usłyszał skowyt i pisk, zrozumiał, że na ziemię spadło żywe zwierzę.

Policjanci szybko zatrzymali 24-letniego mieszkańca hostelu, którego rysopis odpowiadał opisowi przekazanemu przez świadka. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Wiadomo już, jakie zarzuty usłyszał. Jak przekazał w rozmowie z portalem epoznan.pl rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, mężczyzna został po wytrzeźwieniu przewieziony do prokuratury.

– Zatrzymany mężczyzna po wytrzeźwieniu został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabicia tego pieska, a także zarzut znęcania się nad zwierzęciem w sposób szczególnie okrutny. Grozi mu kara do 5 lat więzienia – przekazał rzecznik.

Stan psa jest ciężki. Zwierzę trafiło do kliniki weterynaryjnej, gdzie lekarze stwierdzili u niego m.in. połamane nogi oraz obrzęk mózgu. Shih tzu pozostaje pod opieką weterynarzy.