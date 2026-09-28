Wyszła ze szkoły i nikt już jej nie widział. Tajemnicze zaginięcie 17-letniej Laury!

Laura zaginęła w czwartek, 24 września. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Koninie, około godz. 12:30 wyszła ze szkoły przy ul. Adama Mickiewicza. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Policjanci prowadzą poszukiwania 17-latki i apelują o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu.

W chwili zaginięcia Laura była ubrana w szare spodnie, szarą bluzę oraz krótką czarną kurtkę. Miała na sobie również białe sportowe buty.

Policja prosi, by nie pozostawać obojętnym na informacje dotyczące zaginionej nastolatki.

Osoby, które widziały Laurę lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie pod numerem 47 77 52 143, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.

Każda informacja może być cenna. Policja apeluje również o udostępnianie komunikatu o zaginięciu.