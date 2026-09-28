Matka udusiła Oskarka kocem. Dorota G. mówiła, że żałuje śmierci syna

Matka, która udusiła 8-letniego syna, Oskara, usłyszała ostateczną decyzję sądu.

Mimo że Dorota G. twierdziła, że żałuje śmierci dziecka. Sąd Apelacyjny podtrzymał jej winę, zmieniając pierwotny wyrok.

Przypomnijmy, do tego niewyobrażalnego dramatu doszło 10 lipca 2024 w domu w miejscowości Chałupki Dębniańskie na Podkarpaciu. Dorota G. miała powiadomić służby o tym, że jej 8-letni syn Oskar nie oddycha. Miała prowadzić reanimację, instruowana przez dyspozytorkę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, po przybyciu na miejsce zdarzenia, stwierdzili u chłopca brak oznak funkcji życiowych.

Dorota G. miała udusić synka kocem

Z ustaleń prokuratury wynikało, że tego feralnego dnia gdy mąż kobiety, Grzegorz G., poszedł do pracy, ta została w domu sama z synem, miała podać chłopcu substancję z zawartością atropiny, a następnie udusić chłopca, przyciskając koc do twarzy.

W listopadzie 2025 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał nieprawomocnie Dorotę G. na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że nie ma niezbitych dowodów na podanie atropiny przez Dorotę G. Nie zgodził się z tym prokurator, który zaskarżył ten wyrok, jednak chciał utrzymania kary.

Od wyroku odwołał się również obrońca, według którego nie było dowodów na to, że duszenie doprowadziło do śmierci chłopczyka i wniósł o uniewinnienie.

20 lat za uduszenie synka. Prawomocny wyrok

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie pod koniec września wydał wyrok, uznał, że Dorota G. jest winna śmierci synka, zmienił jednak karę z 25 lat więzienia na 20 lat. Wyrok jest prawomocny. Na rozprawie był obecny reporter Radia ESKA.

- Zebrane dowody stanowiące zespół poszlak w sposób jednoznaczny wykazały, że żadna inna wersja śmierci pokrzywdzonego niż doprowadzenie do tej śmierci przez oskarżoną i uduszenie syna nie jest możliwa – mówił sędzia Arkadiusz Hryniszyn.