Dwa dni po ataku stanął przy ołtarzu. Ranny ksiądz modlił się za zamordowanego

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-26 20:26

To były niezwykle poruszające chwile w Jarosławskim Opactwie. Zaledwie dwa dni po krwawym ataku, w którym zginął ks. Stanisław Zbojnowicz, w świątyni ponownie odprawiono nabożeństwo. Do wiernych wyszedł ks. Adrian - jeden z duchownych poszkodowanych przez napastnika. Mimo widocznych obrażeń i posiniaczonej twarzy, stanął przy ołtarzu, by wygłosić homilię i modlić się za zmarłego współbrata.

Mieszkańcy Jarosławia wciąż nie mogą otrząsnąć się po traumatycznych wydarzeniach, do których doszło w klasztorze sióstr Benedyktynek. W sobotnie popołudnie, 26 września, Jarosławskie Opactwo ponownie otworzyło swoje drzwi dla wiernych. W miejscu krwawego zamachu odbyła się pierwsza msza święta. Przy ołtarzu stanął ks. Adrian - jeden z duchownych pokrzywdzonych w ataku. Widok poturbowanego kapłana wywołał ogromne wzruszenie.

Wydarzenia, do których doszło w czwartek przed południem, wstrząsnęły całą Polską. Dwa dni po tragedii świątynia pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu ponownie wypełniła się modlitwą. Przed rozpoczęciem nabożeństw miejsce dramatu odwiedził abp Adam Szal, który wraz z kapłanami otoczył opieką duchową wszystkie ofiary i ich rodziny.

Kościół otwarto o godzinie 16:30, a o 17:30 rozpoczęła się pierwsza msza święta po trzydniowej przerwie, po której zaplanowano różaniec.

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Poruszający widok przy ołtarzu. Ks. Adrian wygłosił homilię

Największe emocje wśród zgromadzonych wiernych wzbudziła obecność ks. Adriana. Kapłan, który sam odniósł obrażenia podczas czwartkowego zamachu, wyszedł do parafian w widocznym opatrunku i z posiniaczoną twarzą. To właśnie on podjął się trudu wygłoszenia kazania.

- Arcybiskup Adam Szal razem z kapłanami z Opactwa modlił się w miejscach, w których przedwczoraj wydarzyła się tragedia. W modlitwie zawierzani byli śp. ks. Stanisław, oraz poszkodowani: ks. Marek, ks. Adrian, p. Krzysztof i p. Ewa. Kościół otwieramy dziś o godzinie 16.30. Zapraszamy na czuwanie i adorację. O godzinie 17.30 będzie Msza Święta, a o 20.15 Różaniec w intencji ks. Stanisława. Homilię na dzisiejszej oraz jutrzejszych mszach świętych wygłosi ks. Adrian, jeden z poszkodowanych

- przekazano na profilu "Jarosławskie Opactwo - po tragedii"

Po rozpoczęciu nabożeństwa w sieci pojawił się kolejny, niezwykle wymowny wpis przedstawicieli placówki:

- Rozpoczęła się pierwsza msza święta po trzech dniach przerwy. Zgromadziła ona wiele osób, które swoją modlitwą otaczają poszkodowanych. Homilię dziś i jutro głosi ks. Adrian

- napisano na tymczasowym profilu Jarosławskiego Opactwa.

Warto dodać, że tymczasowy zarząd nad placówką przejął ks. Rafał Szykuła. Wcześniej opublikował on oświadczenie, w którym wyjaśnił powody zmian organizacyjnych oraz przekazał harmonogram nadchodzących mszy:

- Dziękujemy za Waszą obecność w czasie, gdy pozostajemy jeszcze w cieniu wczorajszej tragedii w jarosławskim Opactwie. Dziękujemy za modlitwę za pokrzywdzonych, szczególnie za zmarłego księdza Stanisława. Założyliśmy tę stronę na czas nieobecności ks. Marka Pieńkowskiego - dyrektora domu i jednego z poszkodowanych, aby dzielić się z Wami ważnymi informacjami i wydarzeniami. Dotychczasowa strona Opactwa na FB będzie więc tymczasowo niedostępna. Chcemy Was na nowo zaprosić do Opactwa na nabożeństwa i wspólną modlitwę (...). Trwajmy wspólnie w modlitwie, ufności i nadziei

- zaapelował ks. Rafał Szykuła, tymczasowy administrator Opactwa.

Atak w Jarosławiu. Co wydarzyło się w czwartek?

Do wstrząsających wydarzeń doszło w czwartek przed południem. Na teren klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu wtargnął Ihor M. Mężczyzna zabrał z kuchni nóż, którym zaatakował pięć osób. Niestety, ks. Stanisław Zbojnowicz, który próbował go powstrzymać, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Dwie inne osoby w stanie ciężkim nadal przebywają w szpitalu w Jarosławiu. Ranna kobieta jest hospitalizowana w Przeworsku, a piąta z ofiar opuściła szpital jeszcze w czwartek.

Sprawca ataku w areszcie

Śledczy ustalili, że 31-letni Ihor M. przyjechał do Polski z Niemiec w nocy 23 września. Jego celem była Ukraina, jednak na granicy w Korczowej zatrzymał go brak ubezpieczenia OC pojazdu. Mężczyzna porzucił auto i do Jarosławia dotarł z pomocą przypadkowych osób.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu zadecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu do 23 grudnia 2026 roku. Podejrzany nie stawił się na posiedzeniu sądu ze względu na swój stan zdrowia. Jak poinformowała prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, areszt będzie odbywał się w specjalnych warunkach, na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu w placówce medycznej.

Ks. Adrian głosi kazanie na mszy świętej sprawowanej w intencji śp. ks. Stanisława Zbojnowicza w kościele rektoralnym pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu
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