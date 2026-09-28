Ogień w budynku, mieszkańcy musieli uciekać! Strażacy wynieśli butle z gazem [ZDJĘCIA]

Służby ratunkowe z Chodzieży otrzymały informację o zdarzeniu punktualnie o godzinie 8:12 w niedzielę, 27 września. Do akcji błyskawicznie wyruszyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, wspierane przez druhów ochotników z Wyszyn i Budzynia. Na miejscu interweniowali również funkcjonariusze policji.

Kiedy pierwsze ekipy ratunkowe dotarły pod wskazany adres, okazało się, że jedna z klatek schodowych jest spowita gęstym dymem. Podstawowym zadaniem ratowników stało się zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim lokatorom budynku.

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na ewakuacji mieszkańców, zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pożaru – wyjaśnia asp. Paweł Rybakowski z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.

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W trakcie prowadzonych działań ratownicy odkryli poważne niebezpieczeństwo. Z płonącego obszaru udało się ewakuować dwie butle z gazem propan-butan. Służby natychmiast schłodziły zbiorniki, by zminimalizować niebezpieczeństwo wynikające z wysokiej temperatury.

Sytuacja wyglądała dramatycznie, ale na szczęście żaden z mieszkańców nie ucierpiał. Cała interwencja strażaków trwała w przybliżeniu dwie godziny.

W akcję zaangażowanych było 25 strażaków, dysponujących sześcioma pojazdami pożarniczymi. Swoje obowiązki na miejscu wykonywali też policjanci, specjaliści z pogotowia energetycznego oraz lokalni samorządowcy.

Odpowiednie służby będą teraz badać dokładne powody i przebieg całego zdarzenia.