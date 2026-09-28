Ławrow ostrzega Europę przed wojną z Rosją. „Byłaby krótka”

Czy Rosja naprawdę zamierza zaatakować Europę? Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że wcale nie i zasugerował, że to Europa jest tutaj stroną prowokującą. Siergiej Ławrow zabrał głos podczas pobytu w Nowym Jorku w związku z obradami Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rosyjski polityk przekonywał, że ostrzeżenia przed możliwym atakiem Rosji na Europę są nieprawdziwe. Potwierdzone jest, że Ławrow uczestniczył w tegorocznej sesji ONZ w Nowym Jorku.

– Nie mamy zamiaru walczyć z Europą, prowadzić wojny z Europą. To kompletny nonsens – mówił Ławrow, cytowany przez rosyjskie media.

Siergiej Ławrow o europejskich obawach przed rosyjskich atakiem: "To może stać się samospełniającą się przepowiednią"

Jednocześnie oskarżył państwa europejskie o przygotowywanie się do konfliktu z Rosją. Wskazywał na duże wydatki na uzbrojenie i rozwój przemysłu obronnego.

– To może stać się samospełniającą się przepowiednią – stwierdził. Według niego w pewnym momencie europejscy przywódcy mogliby uznać, że zgromadzona broń powinna zostać wykorzystana.

Ławrow ostrzegł też, że gdyby Europa zaatakowała Rosję, odpowiedź Moskwy byłaby inna niż podczas obecnej wojny na Ukrainie. – To byłaby zupełnie inna wojna i byłaby krótka – powiedział.

Trzeba jednak przypomnieć, że jeszcze na początku 2022 roku rosyjskie władze wielokrotnie zaprzeczały, że planują atak na Ukrainę. 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję.

Sonda Czy Rosja naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO? Tak, Kreml wyraźnie się zbroi Nie, to tylko straszenie Zachodu Groźba jest realna, ale NATO odstraszy Rosję Trudno ocenić

Лавров назвал активные разговоры европейских политиков о войне с Россией «самосбывающимся пророчеством» и привел слова Путина, что "это будет совсем другая война и она будет короткой". pic.twitter.com/nBidAbpY2G— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) September 27, 2026