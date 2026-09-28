Rosyjski minister zaczął mówić o wojnie. "Byłaby krótka"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-28 6:55

Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja nie zamierza atakować Europy, ale ostrzega przed skutkami rosnących wydatków państw europejskich na zbrojenia. Szef rosyjskiego MSZ powiedział w Nowym Jorku, że przygotowania do konfliktu mogą stać się „samospełniającą się przepowiednią”. Dodał, że ewentualna wojna „byłaby krótka”.

Siergiej Ławrow
Autor: Li Zhenbei/ AKPA

Ławrow ostrzega Europę przed wojną z Rosją. „Byłaby krótka”

Czy Rosja naprawdę zamierza zaatakować Europę? Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że wcale nie i zasugerował, że to Europa jest tutaj stroną prowokującą. Siergiej Ławrow zabrał głos podczas pobytu w Nowym Jorku w związku z obradami Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rosyjski polityk przekonywał, że ostrzeżenia przed możliwym atakiem Rosji na Europę są nieprawdziwe. Potwierdzone jest, że Ławrow uczestniczył w tegorocznej sesji ONZ w Nowym Jorku.

– Nie mamy zamiaru walczyć z Europą, prowadzić wojny z Europą. To kompletny nonsens – mówił Ławrow, cytowany przez rosyjskie media.

Siergiej Ławrow o europejskich obawach przed rosyjskich atakiem: "To może stać się samospełniającą się przepowiednią"

Jednocześnie oskarżył państwa europejskie o przygotowywanie się do konfliktu z Rosją. Wskazywał na duże wydatki na uzbrojenie i rozwój przemysłu obronnego.

– To może stać się samospełniającą się przepowiednią – stwierdził. Według niego w pewnym momencie europejscy przywódcy mogliby uznać, że zgromadzona broń powinna zostać wykorzystana.

Ławrow ostrzegł też, że gdyby Europa zaatakowała Rosję, odpowiedź Moskwy byłaby inna niż podczas obecnej wojny na Ukrainie. – To byłaby zupełnie inna wojna i byłaby krótka – powiedział.

Trzeba jednak przypomnieć, że jeszcze na początku 2022 roku rosyjskie władze wielokrotnie zaprzeczały, że planują atak na Ukrainę. 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję.

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WOJNA NA UKRAINIE
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