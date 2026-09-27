Do tragedii doszło w sobotę, 27 września. Jak informują kanadyjskie media, służby zostały zaalarmowane około godziny 14:30 czasu lokalnego. Zgłoszenie dotyczyło katastrofy niewielkiego helikoptera, który rozbił się na terenie pola niedaleko Sainte-Brigide-d’Iberville w prowincji Quebec.

Według informacji przekazanych przez publicznego francuskojęzycznego nadawcę Radio-Canada, kiedy na miejsce dotarły służby ratunkowe, wrak maszyny był objęty ogniem. Mimo podjętej interwencji nie udało się uratować żadnej z czterech osób znajdujących się na pokładzie.

Helikopter rozbił się niedługo po starcie

Pierwsze ustalenia wskazują, że do katastrofy doszło zaledwie krótko po rozpoczęciu lotu. Według policji helikopter miał zacząć mieć problemy niemal od razu po starcie. Maszyna spadła w niewielkiej odległości od miejsca, z którego rozpoczęła lot.

Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie doprowadziło do wypadku. Śledczy będą musieli ustalić, czy przyczyną mogła być awaria techniczna, błąd podczas lotu czy inne okoliczności.

Policja przekazała, że rozbity helikopter był prywatnym statkiem powietrznym. Na tym etapie nie ujawniono szczegółowych informacji dotyczących tożsamości ofiar ani dokładnych okoliczności, w jakich doszło do katastrofy.

Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii

Miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez służby. Prowadzone będą czynności mające na celu ustalenie przebiegu ostatnich chwil lotu oraz przyczyn, dla których helikopter spadł na ziemię.

Katastrofa wydarzyła się w rejonie Sainte-Brigide-d’Iberville, miejscowości położonej około 52 kilometrów na południowy wschód od Montrealu. Dokładne przyczyny wypadku mają zostać ustalone w toku prowadzonego dochodzenia.

Na razie wiadomo jedynie, że maszyna rozbiła się wkrótce po starcie, a wszystkie cztery osoby znajdujące się na pokładzie poniosły śmierć.