Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie ma szans, by ktokolwiek zgarnął komplet
2026-09-28 4:00
Zapomnij o komplecie punktów! W poniedziałek startuje nasz quiz z wiedzy ogólnej, który celowo zaprojektowaliśmy tak, by nikt nie zgarnął maksymalnego wyniku. Pytania są podchwytliwe, a tematyka szeroka. Czy mimo to podejmiesz wyzwanie i spróbujesz udowodnić, że jesteś wyjątkiem? Sprawdź swoją wiedzę i zmierz się z najtrudniejszym poniedziałkowym testem!