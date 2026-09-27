QUIZ. Te imiona polskich gwiazd łatwo pomylić. Masz 50 proc. szans na poprawną odpowiedź

Wydaje ci się, że znasz polskie gwiazdy od podszewki? Nawet jeśli bez problemu rozpoznajesz je na zdjęciach, możesz mieć problem z poprawnym zapisaniem ich imion. W niektórych przypadkach różnica to zaledwie jedna litera, ale właśnie ona może zdecydować o poprawnej odpowiedzi.

Bianka czy Blanka? Izabela czy Izabella? Kamila czy Kamilla? W świecie polskiego show-biznesu nie brakuje imion, których pisownia potrafi zaskoczyć. Przygotowaliśmy quiz, w którym przy każdym pytaniu masz tylko dwie możliwości.

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Jak dobrze znasz imiona polskich gwiazd?

Wśród bohaterek naszego quizu znalazły się aktorki, wokalistki, prezenterki oraz osoby doskonale znane z telewizji. Niektóre imiona są bardzo popularne, inne wyróżniają się nietypową pisownią. Wszystkie mogą jednak sprawić, że na moment zwątpisz w swoją odpowiedź.

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Zasady są proste. Przy każdym pytaniu wybierz jedną z dwóch wersji imienia. Tylko jedna jest poprawna. Teoretycznie masz więc 50 procent szans na trafienie, ale komplet punktów będzie wymagał naprawdę dobrej znajomości polskich gwiazd.

Sprawdź, ile poprawnych odpowiedzi uda ci się zdobyć. Uwaga - kilka pytań może być naprawdę podchwytliwych!

Te imiona polskich gwiazd łatwo pomylić. Masz 50% szans na poprawną odpowiedź Pytanie 1 z 12 Wskaż poprawną pisownię imienia żony Filipa Chajzera: Bianka Blanka Następne pytanie

Udało ci się zdobyć maksymalną liczbę punktów? Niektóre pytania wydają się banalne, ale wystarczy chwila nieuwagi, by pomylić Biankę z Blanką albo Izabellę z Izabelą. Sprawdź wynik i przekonaj się, czy możesz nazywać się prawdziwym ekspertem od polskich gwiazd.

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