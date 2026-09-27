Metamorfoza Agaty Kuleszy robi wrażenie. Tak wyglądała na początku kariery

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-09-27 5:10

Gdy 27 września 1971 roku przychodziła na świat, nikt nie spodziewał się, że wyrośnie na jedną z najbardziej cenionych aktorek w Polsce. Agata Kulesza przez dekady zaskakiwała nie tylko na ekranie - jej wizerunkowa przemiana to historia sama w sobie. Zobacz jej najbardziej spektakularne metamorfozy w naszej galerii.

Tak zmieniła się Agata Kulesza. Jej metamorfoza zapiera dech

Na ekranie potrafi być kim zechce. Charyzmatyczna sędzia w hicie „Skazana”, złamana przez życie kobieta w oscarowej „Idzie” czy komiczna przyjaciółka w „Rodzince.pl”. Agata Kulesza to prawdziwy kameleon polskiego kina, a jej aktorskie metamorfozy od lat fascynują widzów.

Jednak równie interesująca jest jej przemiana wizerunkowa. Przez ponad trzy dekady kariery aktorka wielokrotnie zmieniała fryzury, styl i publiczny wizerunek. Od dziewczyny z sąsiedztwa po ikonę elegancji - jej droga to gotowy materiał na film. W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała na początku swojej drogi i jak prezentuje się dzisiaj.

Tak zaczynała Agata Kulesza. Pamiętacie ją z tych ról?

Choć dziś kojarzymy ją z największymi produkcjami, początki jej kariery sięgają lat 90. Po ukończeniu z wyróżnieniem warszawskiej PWST w 1994 roku, stawiała pierwsze kroki na deskach teatru i w epizodycznych rolach. Prawdziwą rozpoznawalność przyniosły jej jednak seriale, które pokochała cała Polska.

Widzowie z pewnością pamiętają jej kreację Danuty „Dusi” Adamskiej w „Pensjonacie pod Różą” czy przezabawnej Edyty Swobody w sitcomie „Hela w opałach”. To właśnie te role sprawiły, że Agata Kulesza stała się ulubienicą publiczności i udowodniła swój niezwykły talent komediowy.

Polecany artykuł:

Ten jeden program odmienił karierę Agaty Kuleszy. Miliony Polaków ją pokochały

Przełomem w jej karierze okazał się rok 2008. To wtedy, w parze ze Stefano Terrazzino, wygrała ósmą edycję „Tańca z gwiazdami”. Polska oszalała na jej punkcie, a ona sama zyskała status gwiazdy wielkiego formatu. Co więcej, udowodniła, że ma wielkie serce, przeznaczając główną nagrodę - luksusowe porsche - na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jednak taneczny sukces był dopiero początkiem. Chwilę później przyszły role, które na zawsze zapisały się w historii polskiego kina. Kreacje w filmach „Róża”, a zwłaszcza w nagrodzonej Oscarem „Idzie”, przyniosły jej deszcz nagród i międzynarodowe uznanie, cementując jej pozycję jako jednej z najwybitniejszych aktorek swojego pokolenia.

Polecany artykuł:

Ciekawostki z kariery Agaty Kuleszy. Tej roli odmówiła, a ten serial stał się hitem

Choć jej filmografia jest imponująca, nie każdą propozycję przyjmowała. Mało kto wie, że aktorka odrzuciła propozycję zagrania byłej premier w kultowym serialu „Ucho Prezesa”. Jej zawodowa intuicja rzadko ją jednak myliła. W 2021 roku przyjęła główną rolę w serialu „Skazana”, który okazał się absolutnym fenomenem i jedną z najchętniej oglądanych produkcji w historii serwisów streamingowych w Polsce.

W 2023 roku zaskoczyła fanów, biorąc udział w rozrywkowym show „LOL: Kto się śmieje ostatni”, udowadniając, że ma do siebie ogromny dystans. Od lat przyjaźni się też z inną ikoną, Katarzyną Nosowską, tworząc jeden z najbardziej inspirujących duetów w polskim show-biznesie.

Polecany artykuł:

Życie prywatne Agaty Kuleszy. Rozwód po latach i ukochana córka

Agata Kulesza przez wiele lat tworzyła zgraną parę z operatorem Marcinem Figurskim, którego poznała jeszcze w 1994 roku. Para pobrała się w 2006 roku, a owocem ich miłości jest córka Marianna, urodzona w 1996 roku. Niestety, po latach związku ich drogi się rozeszły, a małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2020 roku.

Mimo zawirowań aktorka zawsze podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina i relacja z córką. Dziś skupia się na pracy i czerpaniu radości z życia, chroniąc swoją prywatność przed blaskiem fleszy.

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec
Pytanie 1 z 28
Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z:

Ile lat ma Agata Kulesza? Jej dzisiejszy wygląd to kwintesencja klasy

Agata Kulesza urodziła się 27 września 1971 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 55 lat. Patrząc na jej energię, pasję i kolejne zawodowe wyzwania, wiek to dla niej tylko liczba. Aktorka zachwyca dziś dojrzałą elegancją i klasą, stając się inspiracją dla wielu kobiet.

Jak zmieniała się na przestrzeni lat? Które stylizacje zapisały się w pamięci fanów? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, która jest nostalgiczną podróżą przez niezwykłą karierę Agaty Kuleszy.

Uśmiechnięta Agata Kulesza w brązowej marynarce na tle beżowej zasłony. O metamorfozie gwiazdy przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 71
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

AGATA KULESZA