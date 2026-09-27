Tak zmieniła się Agata Kulesza. Jej metamorfoza zapiera dech

Na ekranie potrafi być kim zechce. Charyzmatyczna sędzia w hicie „Skazana”, złamana przez życie kobieta w oscarowej „Idzie” czy komiczna przyjaciółka w „Rodzince.pl”. Agata Kulesza to prawdziwy kameleon polskiego kina, a jej aktorskie metamorfozy od lat fascynują widzów.

Jednak równie interesująca jest jej przemiana wizerunkowa. Przez ponad trzy dekady kariery aktorka wielokrotnie zmieniała fryzury, styl i publiczny wizerunek. Od dziewczyny z sąsiedztwa po ikonę elegancji - jej droga to gotowy materiał na film. W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała na początku swojej drogi i jak prezentuje się dzisiaj.

Tak zaczynała Agata Kulesza. Pamiętacie ją z tych ról?

Choć dziś kojarzymy ją z największymi produkcjami, początki jej kariery sięgają lat 90. Po ukończeniu z wyróżnieniem warszawskiej PWST w 1994 roku, stawiała pierwsze kroki na deskach teatru i w epizodycznych rolach. Prawdziwą rozpoznawalność przyniosły jej jednak seriale, które pokochała cała Polska.

Widzowie z pewnością pamiętają jej kreację Danuty „Dusi” Adamskiej w „Pensjonacie pod Różą” czy przezabawnej Edyty Swobody w sitcomie „Hela w opałach”. To właśnie te role sprawiły, że Agata Kulesza stała się ulubienicą publiczności i udowodniła swój niezwykły talent komediowy.

Ten jeden program odmienił karierę Agaty Kuleszy. Miliony Polaków ją pokochały

Przełomem w jej karierze okazał się rok 2008. To wtedy, w parze ze Stefano Terrazzino, wygrała ósmą edycję „Tańca z gwiazdami”. Polska oszalała na jej punkcie, a ona sama zyskała status gwiazdy wielkiego formatu. Co więcej, udowodniła, że ma wielkie serce, przeznaczając główną nagrodę - luksusowe porsche - na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jednak taneczny sukces był dopiero początkiem. Chwilę później przyszły role, które na zawsze zapisały się w historii polskiego kina. Kreacje w filmach „Róża”, a zwłaszcza w nagrodzonej Oscarem „Idzie”, przyniosły jej deszcz nagród i międzynarodowe uznanie, cementując jej pozycję jako jednej z najwybitniejszych aktorek swojego pokolenia.

Ciekawostki z kariery Agaty Kuleszy. Tej roli odmówiła, a ten serial stał się hitem

Choć jej filmografia jest imponująca, nie każdą propozycję przyjmowała. Mało kto wie, że aktorka odrzuciła propozycję zagrania byłej premier w kultowym serialu „Ucho Prezesa”. Jej zawodowa intuicja rzadko ją jednak myliła. W 2021 roku przyjęła główną rolę w serialu „Skazana”, który okazał się absolutnym fenomenem i jedną z najchętniej oglądanych produkcji w historii serwisów streamingowych w Polsce.

W 2023 roku zaskoczyła fanów, biorąc udział w rozrywkowym show „LOL: Kto się śmieje ostatni”, udowadniając, że ma do siebie ogromny dystans. Od lat przyjaźni się też z inną ikoną, Katarzyną Nosowską, tworząc jeden z najbardziej inspirujących duetów w polskim show-biznesie.

Życie prywatne Agaty Kuleszy. Rozwód po latach i ukochana córka

Agata Kulesza przez wiele lat tworzyła zgraną parę z operatorem Marcinem Figurskim, którego poznała jeszcze w 1994 roku. Para pobrała się w 2006 roku, a owocem ich miłości jest córka Marianna, urodzona w 1996 roku. Niestety, po latach związku ich drogi się rozeszły, a małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2020 roku.

Mimo zawirowań aktorka zawsze podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina i relacja z córką. Dziś skupia się na pracy i czerpaniu radości z życia, chroniąc swoją prywatność przed blaskiem fleszy.

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Ile lat ma Agata Kulesza? Jej dzisiejszy wygląd to kwintesencja klasy

Agata Kulesza urodziła się 27 września 1971 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 55 lat. Patrząc na jej energię, pasję i kolejne zawodowe wyzwania, wiek to dla niej tylko liczba. Aktorka zachwyca dziś dojrzałą elegancją i klasą, stając się inspiracją dla wielu kobiet.

Jak zmieniała się na przestrzeni lat? Które stylizacje zapisały się w pamięci fanów? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, która jest nostalgiczną podróżą przez niezwykłą karierę Agaty Kuleszy.