Maria Dębska z dekoltem do pasa! Tak ubrana wyszła na czerwony dywan podczas festiwalu w Gdyni

Ależ to była kreacja! Dębska zaszalała z dekoltem w Gdyni

Maria Dębska pojawiła się na festiwalu w Gdyni i od razu przyciągnęła uwagę... wszystkich. A to dlatego, że aktorka postawiła na klasyczną czerń, jednak jej kreacja zdecydowanie nie była zachowawcza. Prosta, wieczorowa sukienka z głębokim dekoltem podkreślała sylwetkę gwiazdy - Dębska po prostu olśniewała. Wyglądała jak milion dolarów i wiele wskazuje na to, że podobnie się czuła.

Dębskiej nie trzeba było namawiać do pozowania. Z uśmiechem stanęła przed fotoreporterami, całkiem kradnąc show. Podczas pozowania gwiazda miała okulary przeciwsłoneczne - raz je zakładała, a chwilę później zdejmowała, kusząc na potęgę. Ten detal nadał eleganckiej kreacji nieco bardziej nonszalanckiego charakteru. Czarna, bardzo prosta w kroju sukienka nabrała dziewczęcego sznytu dzięki fryzurze aktorki. 35-latka swoje długie, ciemne włosy związała w wysoki kucyk, odsłaniając szyję i ramiona. Jak oceniacie?

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Zobacz więcej zdjęć. Weronika Rosati w złocie, a Grażyna Szapołowska z pieskiem na gali zakończenia festiwalu w Gdyni. Co z innymi gwiazdami? Zobaczcie!

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Gwiazdy na czerwonym dywanie

Znani i lubiani ponownie pokazali, że doskonale wiedzą, jak przyciągnąć uwagę fotoreporterów. Na czerwonym dywanie w Gdyni nie brakowało efektownych kreacji, odważnych dekoltów i stylizacji, które trudno było przeoczyć. Prawdziwą gwiazdą wieczoru była Grażyna Szapołowska, która pojawiła się na wydarzeniu... z pieskiem! Aktorka z uśmiechem pozowała do zdjęć w jasnej sukience ozdobionej perłami. Na ramiona zarzuciła sweter, który dodał stylizacji nieco swobodniejszego charakteru.

Na lekką kreację zdecydowała się Monika Olejnik. Biel, falbany i ciężkie obuwie stworzyły nietypowe połączenie, przywodzące na myśl styl zbuntowanej panny młodej. Biel wybrała także Roma Gąsiorowska, ale aktorka postawiła na zupełnie inną formę. Jej szerokie spodnie i krótka marynarka z mocno zaznaczonymi ramionami zdecydowanie wyróżniały się na tle innych stylizacji. Nie sposób było nie zauważyć również Weroniki Rosati. Aktorka postawiła na elegancki złoty zestaw w przygaszonym, jesiennym odcieniu. Stylizacja była szykowna i przyciągała spojrzenia.

Wśród panów uwagę skupił na sobie Maciej Musiałowski. Aktor zdecydował się na błyszczącą koszulę z bardzo głębokim dekoltem. Jego stylizacja zdecydowanie odbiegała od klasycznych garniturów, w których pojawiła się większość mężczyzn.

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Zobacz więcej zdjęć. Monika Olejnik niczym zbuntowana panna młoda na festiwalu w Gdyni. A gdy się odwróciła? Sami zobaczcie!