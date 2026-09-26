Monika Olejnik niczym zbuntowana panna młoda na festiwalu w Gdyni. Gdy się odwróciła, nie dało się oderwać oczu

Monika Olejnik na gali zamknięcia Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni

Monika Olejnik nie odmawia sobie przyjemności uczestniczenia w festiwalach filmowych. Na początku września cieszyła się filmami podczas festiwalu w Wenecji, a pod koniec miesiąca zajrzała do Gdyni. Podczas gali zakończenia wydarzenia postawiła na białą sukienkę, ale nie byłaby sobą, gdyby po prostu uzupełniła ją szpilkami. Lekkie wdzianko bez rękawów i ozdobione delikatnymi falbanami połączyła z ciężkimi, motocyklowymi butami. To był strzał w dziesiątkę.

Obuwie wcześniej prezentowała w sieci zestawione z mini i jesienną kurtką. Jak widać, buty - czarne, ze ściętymi noskami i metalicznymi dodatkami - pasują do wielu stylizacji. W wydaniu festiwalowym Olejnik zadbała również o biżuterię, a jej stylizacja miała bardzo nonszalancki charakter. Trzeba przyznać, że 70-letnia dziennikarka wyglądała świetnie, a strój przyciągał wzrok.

Kiedy gwiazda telewizji stanęła na czerwonym dywanie tyłem, okazało się, że dekolt na plecach też robi wrażenie! A co wy sądzicie?

Zobacz także: Monika Olejnik z wiatrem we włosach zwiedzała Wenecję. Gwiazda TVN jest fanką światowego kina

Zobacz więcej zdjęć. Weronika Rosati w złocie, a Grażyna Szapołowska z pieskiem na gali zakończenia festiwalu w Gdyni. Co z innymi gwiazdami? Zobaczcie!

62

Gwiazdy na czerwonym dywanie

Prawdziwą furorę podczas zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zrobiła Grażyna Szapołowska, która pojawiła się z pieskiem. Aktorka zachwyciła jasną sukienką bogato zdobioną perłami i swobodnie zarzuconym na ramiona swetrem. Nie zabrakło też innych efektownych stylizacji. Maria Dębska postawiła na czarną sukienkę z oryginalnym dekoltem, wysoki kucyk i... okulary przeciwsłoneczne.

Na biało wystąpiła Roma Gąsiorowska, która przyciągała uwagę szerokimi spodniami w stylu dzwonów i krótką marynarką z mocno zaznaczonymi ramionami. Weronika Rosati wybrała natomiast elegancki, złoty zestaw w jesiennym klimacie. Wśród panów zdecydowanie wyróżniał się Maciej Musiałowski. Jego połyskująca koszula i głęboki dekolt z pewnością nie umknęły fotoreporterom.

Zobacz także: Za nami 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Co z wynikami? Już wszystko jasne

Zobacz więcej zdjęć. Monika Olejnik niczym zbuntowana panna młoda na festiwalu w Gdyni. A gdy się odwróciła? Sami zobaczcie!

45