Monika Olejnik niczym zbuntowana panna młoda na festiwalu w Gdyni. Gdy się odwróciła, nie dało się oderwać oczu

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-26 21:42

Monika Olejnik to jedna z tych gwiazd, które kochają festiwale filmowe i, choć nie są bezpośrednio związane z branżą, często w nich uczestniczą. Podczas gali zamknięcia festiwalu w Gdyni Olejnik zabraknąć nie mogło. Rok temu dziennikarka stawiła się na czerwonym dywanie w czarnej, bardzo odważnej sukience, a teraz postawiła na biel. W falbankach i koronkach zestawionych z ciężkim obuwiem przywodziła na myśl zbuntowaną pannę młodą. Aż trudno uwierzyć, że gwiazda ma 70 lat!

Monika Olejnik na gali zamknięcia Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni

Monika Olejnik nie odmawia sobie przyjemności uczestniczenia w festiwalach filmowych. Na początku września cieszyła się filmami podczas festiwalu w Wenecji, a pod koniec miesiąca zajrzała do Gdyni. Podczas gali zakończenia wydarzenia postawiła na białą sukienkę, ale nie byłaby sobą, gdyby po prostu uzupełniła ją szpilkami. Lekkie wdzianko bez rękawów i ozdobione delikatnymi falbanami połączyła z ciężkimi, motocyklowymi butami. To był strzał w dziesiątkę.

Obuwie wcześniej prezentowała w sieci zestawione z mini i jesienną kurtką. Jak widać, buty - czarne, ze ściętymi noskami i metalicznymi dodatkami - pasują do wielu stylizacji. W wydaniu festiwalowym Olejnik zadbała również o biżuterię, a jej stylizacja miała bardzo nonszalancki charakter. Trzeba przyznać, że 70-letnia dziennikarka wyglądała świetnie, a strój przyciągał wzrok.

Kiedy gwiazda telewizji stanęła na czerwonym dywanie tyłem, okazało się, że dekolt na plecach też robi wrażenie! A co wy sądzicie?

Zobacz także: Monika Olejnik z wiatrem we włosach zwiedzała Wenecję. Gwiazda TVN jest fanką światowego kina

Zobacz więcej zdjęć. Weronika Rosati w złocie, a Grażyna Szapołowska z pieskiem na gali zakończenia festiwalu w Gdyni. Co z innymi gwiazdami? Zobaczcie!

Festiwal w Gdyni 2026 - gala zamknięcia
Galeria zdjęć 62

Gwiazdy na czerwonym dywanie

Prawdziwą furorę podczas zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zrobiła Grażyna Szapołowska, która pojawiła się z pieskiem. Aktorka zachwyciła jasną sukienką bogato zdobioną perłami i swobodnie zarzuconym na ramiona swetrem. Nie zabrakło też innych efektownych stylizacji. Maria Dębska postawiła na czarną sukienkę z oryginalnym dekoltem, wysoki kucyk i... okulary przeciwsłoneczne. 

Na biało wystąpiła Roma Gąsiorowska, która przyciągała uwagę szerokimi spodniami w stylu dzwonów i krótką marynarką z mocno zaznaczonymi ramionami. Weronika Rosati wybrała natomiast elegancki, złoty zestaw w jesiennym klimacie. Wśród panów zdecydowanie wyróżniał się Maciej Musiałowski. Jego połyskująca koszula i głęboki dekolt z pewnością nie umknęły fotoreporterom.

Zobacz także: Za nami 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Co z wynikami? Już wszystko jasne

Zobacz więcej zdjęć. Monika Olejnik niczym zbuntowana panna młoda na festiwalu w Gdyni. A gdy się odwróciła? Sami zobaczcie!

Monika Olejnik w białej sukni i Tomasz Ziółkowski w Gdyni. Na wstawce detale kreacji. O szczegółach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 45
Gdańsk, Gdynia czy Sopot? Rozpoznaj jakie miasto jest na zdjęciu!
Pytanie 1 z 10
Jakie miasto jest na zdjęciu?
Gdańsk, Gdynia czy Sopot?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

OLEJNIK MONIKA
MONIKA OLEJNIK
PAPARAZZI
FESTIWAL W GDYNI
CZERWONY DYWAN