Za nami 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Co z wynikami? Trwa gala rozdania nagród

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Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - to już 51. raz

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsza i najbardziej prestiżowa impreza filmowa w Polsce, prawdziwe święta polskiego kina, gdy w ciągu kilka dni odbywają się pokazy filmowe, premiery i wystawy poświęcone gwiazdom oraz twórcom związanych z przemysłem filmowym. We wrześniu 2026 r. wydarzenie odbyło się już po raz 51! Pierwsza edycja to rok 1974.

Podczas uroczystej gali zamknięcia gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie, a następnie odbyła się część, na którą wszyscy czekali z niecierpliwością - rozdanie prestiżowych nagród filmowych - Złotych i Srebrnych Lwów (a także Platynowych oraz Szafirowych i licznych nagród indywidualnych). Złote Lwy to główna nagroda tego festiwalu, wręczana twórcom najlepszego polskiego filmu pełnometrażowego. Otrzymują ją reżyser oraz producenci. Co ciekawe, Lwy to nie tylko statuetka, ale też pieniądze. Za złotą statuetką idzie kwota 200 tys. zł dla reżysera i 100 tys. zł dla producenta. Z kolei Srebrne Lwy łączą się z kwotą 150 tys. zł.

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Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2026 - wyniki. Kto dostał Złote Lwy?

W konkursie głównym FPFF 2026 wzięło udział 16 produkcji:

"Czas, który nie nadszedł" - Julia Rogowska,

"Dobry chłopiec" - Jan Komasa,

"Dziki, dziki wschód" - Jan Holoubek,

"EXOTIC" - Sonja Orlewicz-Zakrzewska,

"Fluidy" - Maria Wider,

"Hot Spot" - Agnieszka Smoczyńska,

"Kobieta stanu wolnego" - Eliza Godlewska i Alan Ruczyński,

"Mniej obcy" - Kristoffer Rus,

"Nasza rewolucja" - Piotr Domalewski,

"Ojczyzna" - Paweł Pawlikowski,

"Pojedynek" - Łukasza- Palkowski,

"Powiedz mi, co czujesz" - Łukasz Ronduda,

"Przez ścianę" - Maciej Sobieszczański,

"Syrenka Picassa" - Janusz Zaorski,

"Violetta Villas" - Karolina Bielawska,

"Zima pod znakiem wrony" - Kasia Adamik.

PLATYNOWE LWY za całokształt twórczości otrzymuje Halina Prugar-Ketling,

za całokształt twórczości otrzymuje Halina Prugar-Ketling, Nagrodę SZAFIROWE LWY 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymuje film "CZARNA GODZINA", reżyser: Filip Bojarski oraz producenci: Jerzy Kapuściński i Magdalena Tomanek

Nagrody indywidualne

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DRUGOPLANOWĄ ROLĘ KOBIECĄ w filmie "EXOTIC" otrzymuje Monika Frajczyk,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za CHARAKTERYZACJĘ do filmu "VIOLETTA VILLAS" otrzymują Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg, Agnieszka Józefina Sasim oraz Aneta Brzozowska,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DRUGOPLANOWĄ ROLĘ MĘSKĄ w filmie "NASZA REWOLUCJA" otrzymuje Jacek Koman,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za SCENARIUSZ do filmu "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Bartek Bartosik i Naqqash Khalid,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za ZDJĘCIA do filmu "PRZEZ ŚCIANĘ" otrzymuje Jolanta Dylewska,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za MONTAŻ filmu "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Agnieszka Glińska,

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: "DOBRY CHŁOPIEC", reżyseria Jan Komasa,

Nagroda im. Lucjana Bokińca za Najlepszy Film Krótkometrażowy. Nagroda finansowa w wysokości 15 000 PLN. Fundatorem nagrody jest Mecenas Festiwalu Energa SA"Sprawa nr", reżyseria: Patrycja Polkowska,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za SCENOGRAFIĘ do filmu "OJCZYZNA" otrzymują Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za DŹWIĘK w filmie "HOT SPOT" otrzymuje Marcin Lenarczyk,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za MUZYKĘ do filmu "HOT SPOT" otrzymuje Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za KOSTIUMY do filmu "HOT SPOT" otrzymuje Katarzyna Lewińska,

NAGRODY ZA DEBIUT REŻYSERSKI LUB DRUGI FILM 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nagrodę w wysokości 15 000 złotych otrzymują twórcy filmu "KOBIETA STANU WOLNEGO" w reżyserii Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za PROFESJONALNY DEBIUT AKTORSKI w filmie "POWIEDZ MI, CO CZUJESZ" otrzymuje Jan Sałasiński,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za GŁÓWNĄ ROLĘ MĘSKĄ w filmie "DOBRY CHŁOPIEC" otrzymuje Anson Boon,

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za GŁÓWNĄ ROLĘ KOBIECĄ w filmie "EXOTIC" otrzymuje Jaśmina Polak,

NAGRODA ZŁOTY PAZUR IM. ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO: "HOT SPOT" dla reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej oraz producentów (Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień, Gregory Jankilevitsch),

NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za REŻYSERIĘ do filmu "OJCZYZNA" otrzymuje Paweł Pawlikowski,

Nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny otrzymuje Julia Totoszko za film "MIŁE KOBIETY", reżyseria: Maria Wojtyszko, Jakub Krofta

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Zobacz więcej zdjęć. Za nami 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mnóstwo gwiazd na czerwonym dywanie

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