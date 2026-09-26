Karol Strasburger od lat prowadzi "Familiadę". Wprost przyznał, czy miał dosyć tego programu!

Karol Strasburger to ikona telewizji od wielu lat

Karol Strasburger urodził się w 1947 roku w Warszawie. Jest absolwentem stołecznej PWST, a ogólnokrajową rozpoznawalność przyniosły mu występy w takich telewizyjnych i filmowych klasykach jak "Noce i dnie", "Czarne chmury" czy "Polskie drogi". Od 1994 roku nieprzerwanie prowadzi kultowy teleturniej "Familiada".

Jego życie osobiste od lat budziło spore emocje w mediach. Pierwszą małżonką aktora była Barbara Burska, jednak ich relacja zakończyła się rozstaniem. Później przez ponad trzydzieści lat tworzył związek z Ireną Morcińczyk, której odejście w 2013 roku było dla niego bolesnym ciosem. Z żadnego z tych małżeństw artysta nie miał dzieci.

Aktor ułożył sobie życie na nowo u boku młodszej o 37 lat Małgorzaty Weremczuk, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2019 roku. W tym samym roku, w wieku 72 lat, Strasburger debiutował w roli ojca - na świat przyszła ich córka Laura, co wywołało falę dyskusji w prasie i internecie.

Karol Strasburger o "Familiadzie"

Karol Strasburger miał dosyć "Familiady"?

Karol Strasburger od ponad 30 lat nieprzerwanie prowadzi "Familiadę". Wielu fanów kojarzy go nie tylko z profesjonalizmu, ale również typowych dla niego "sucharów". W rozmowie z portalem "VOX FM" podczas Invest In Szczecin Open 2026 został zapytany, czy kiedykolwiek miał dosyć "Familiady". Jego odpowiedź może was zaskoczyć:

- Nie, nie miałem takiego momentu. Ten program nie jest nagrywany ciągle, więc nie mam go na głowie przez cały czas. Potrafię od niego odpocząć, odciąć się, a nawet na chwilę zapomnieć, o co w nim chodzi. Ostatnio miałem dwa miesiące przerwy i zrobiłem sobie celowy "reset" - wyrzuciłem program z pamięci, by wrócić do niego ze świeżą głową. "Familiada" nie jest wyreżyserowana pod kątem sztywno napisanych tekstów czy ustawionych rozmów. Nie jestem lektorem odczytującym cudze słowa, tylko autorem moich dialogów z uczestnikami. Co chwilę pojawiają się nowi ludzie i nowe tematy, a cała formuła opiera się na żywej, improwizowanej rozmowie. To dla mnie wciąż ciekawe i rozwijające - przyznał Karol Strasburger.

Można śmiało stwierdzić, że wszystko się łączy z jego zdrowym stylem życia - prezenter od lat dba o swoje ciało i regularny odpoczynek.