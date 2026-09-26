Karol Strasburger od lat prowadzi "Familiadę". Wprost przyznał, czy miał dosyć tego programu!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-26 17:05

Karol Strasburger to jedna z największych ikon polskiej telewizji, szczególnie TVP. Od wielu lat widzowie kojarzą go nie tylko z doskonałej formy, ale głównie prowadzenia kultowej "Familiady". Czy kiedykolwiek miał dosyć tego formatu? Jak do programi podchodzi prezenter?

Karol Strasburger to ikona telewizji od wielu lat 

Karol Strasburger urodził się w 1947 roku w Warszawie. Jest absolwentem stołecznej PWST, a ogólnokrajową rozpoznawalność przyniosły mu występy w takich telewizyjnych i filmowych klasykach jak "Noce i dnie", "Czarne chmury" czy "Polskie drogi". Od 1994 roku nieprzerwanie prowadzi kultowy teleturniej "Familiada".

Jego życie osobiste od lat budziło spore emocje w mediach. Pierwszą małżonką aktora była Barbara Burska, jednak ich relacja zakończyła się rozstaniem. Później przez ponad trzydzieści lat tworzył związek z Ireną Morcińczyk, której odejście w 2013 roku było dla niego bolesnym ciosem. Z żadnego z tych małżeństw artysta nie miał dzieci.

Aktor ułożył sobie życie na nowo u boku młodszej o 37 lat Małgorzaty Weremczuk, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2019 roku. W tym samym roku, w wieku 72 lat, Strasburger debiutował w roli ojca - na świat przyszła ich córka Laura, co wywołało falę dyskusji w prasie i internecie.

Karol Strasburger o "Familiadzie"

Karol Strasburger miał dosyć "Familiady"? 

Karol Strasburger od ponad 30 lat nieprzerwanie prowadzi "Familiadę". Wielu fanów kojarzy go nie tylko z profesjonalizmu, ale również typowych dla niego "sucharów". W rozmowie z portalem "VOX FM" podczas Invest In Szczecin Open 2026 został zapytany, czy kiedykolwiek miał dosyć "Familiady". Jego odpowiedź może was zaskoczyć:

- Nie, nie miałem takiego momentu. Ten program nie jest nagrywany ciągle, więc nie mam go na głowie przez cały czas. Potrafię od niego odpocząć, odciąć się, a nawet na chwilę zapomnieć, o co w nim chodzi. Ostatnio miałem dwa miesiące przerwy i zrobiłem sobie celowy "reset" - wyrzuciłem program z pamięci, by wrócić do niego ze świeżą głową. "Familiada" nie jest wyreżyserowana pod kątem sztywno napisanych tekstów czy ustawionych rozmów. Nie jestem lektorem odczytującym cudze słowa, tylko autorem moich dialogów z uczestnikami. Co chwilę pojawiają się nowi ludzie i nowe tematy, a cała formuła opiera się na żywej, improwizowanej rozmowie. To dla mnie wciąż ciekawe i rozwijające - przyznał Karol Strasburger.

Można śmiało stwierdzić, że wszystko się łączy z jego zdrowym stylem życia - prezenter od lat dba o swoje ciało i regularny odpoczynek. 

Karol Strasburger w garniturze w studiu programu Familiada. O pracy prezentera przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

Karol Strasburger
FAMILIADA