Sekcja zwłok Michała Oksińskiego zakończona. Prokuratura właśnie to ujawniła

Od 7 listopada, od godzin popołudniowych cała Polska śledzi doniesienia o szokującym ataku na Rynku Głównym w Krakowie i zabójstwie bliskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprawcą był 24-letni Michał Oksiński. Szaleniec zmarł w poniedziałkowy poranek.

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Są wyniki sekcji zwłok zamachowca

Jak poinformował cytowany przez Polską Agencję Prasową szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak, we wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM przeprowadzona została sekcja zwłok zamachowcy, w trakcie której stwierdzono „szereg obrażeń postrzałowych”.

- Dalsze szczegółowe analizy pojawią się w opinii sądowo-lekarskiej. Pobrany został dodatkowy materiał biologiczny do badań, jest też materiał biologiczny pozyskany ze szpitala i dokumentacja lekarska - będziemy dalej to badać - zapowiedział w rozmowie z PAP prokurator Stasielak.

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W poniedziałek przeprowadzone zostały sekcje zwłok dziewięciu ofiar – sześciu zabitych w trakcie strzelaniny na Rynku i trzech osób z najbliższej rodziny sprawcy, które zginęły w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prok. Stasielak przekazał, że według wstępnych wyników sekcji zwłok tych osób, przyczyną ich śmierci były rozległe obrażenia wewnętrzne przede wszystkim na skutek ran postrzałowych.

- Będziemy się teraz zastanawiać nad tym, czy była użyta standardowa amunicja, czy też jakaś amunicja specjalna, na co by mogły wskazywać dodatkowe obrażenia. Zabezpieczyliśmy tej amunicji bardzo dużo - podkreślił przedstawiciel Prokuratury Krajowej.

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie". Rodzinom i przyjaciołom ofiar składamy wyrazy głębokiego współczucia.

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