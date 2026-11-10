Skazała karpie na cierpienie? Jest wyrok dla byłej wykładowczyni krakowskiej uczelni

Koniec głośnego procesu

We wtorek Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy ogłosił wyrok w sprawie byłej wykładowczyni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To proces, który od miesięcy budził ogromne emocje wśród obrońców praw zwierząt, środowiska naukowego i studentów.

Sąd uznał kobietę za winną niehumanitarnego uśmiercania karpi podczas zajęć dydaktycznych. Byłej wykładowczyni wymierzono karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwa lata. Oskarżonej nie było w sądzie podczas ogłaszania wyroku.

Oprócz kary więzienia sąd orzekł także grzywnę w wysokości 5 tys. zł oraz pięcioletni zakaz prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z wykorzystywaniem zwierząt. Kobieta będzie musiała również zapłacić 10 tys. zł nawiązki na rzecz organizacji zajmującej się ochroną zwierząt i pokryć koszty procesu.

Nagranie ujawniło kulisy zajęć

Sprawa wyszła na jaw w 2023 roku po publikacji nagrania z praktycznych zajęć dotyczących chorób ryb prowadzonych na kierunku weterynaryjnym. Materiał upubliczniła Fundacja Viva!, która następnie złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Według oskarżenia podczas ćwiczeń uśmiercono 18 karpi bez wcześniejszego ogłuszenia. Śledczy wskazywali również na wykorzystywanie żywych zwierząt bez wymaganej zgody lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Był to jeden z pierwszych tego typu procesów w Polsce. Prokuratura zarzucała oskarżonej nie tylko zabicie ryb w sposób powodujący niepotrzebny ból i cierpienie, ale także przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach.

„Działałam zgodnie z wiedzą i doświadczeniem”

Była wykładowczyni od początku procesu nie przyznawała się do winy. Podczas rozpraw przekonywała, że przez 45 lat zajmowała się problematyką chorób ryb i nie wyobraża sobie świadomego znęcania się nad zwierzętami.

Argumentowała, że stosowana metoda była zgodna z wiedzą przekazaną jej przez autorytety naukowe z dziedziny ichtiologii. W jej ocenie przecięcie rdzenia kręgowego bez wcześniejszego ogłuszenia stanowiło najbardziej humanitarny sposób uśmiercania ryb.

W trakcie procesu podnosiła również, że ogłuszanie karpi mogło być bardziej niehumanitarne od stosowanej przez nią metody. Broniła także warunków, w jakich przechowywano ryby przed zajęciami, twierdząc, że odpowiadały one realiom hodowli i środowiska naturalnego tych zwierząt.

Uczelnia nie dopatrzyła się uchybień

Po ujawnieniu nagrania własne postępowanie wyjaśniające wszczął Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zakończyło się ono bez stwierdzenia nieprawidłowości w pracy wykładowczyni.

Kobieta była związana z uczelnią od 1980 roku. Pracę akademicką zakończyła w 2025 roku.

Wtorkowy wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji. Za znęcanie się nad zwierzętami lub ich zabicie polskie prawo przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem nawet do pięciu lat więzienia.

10

Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt? Pytanie 1 z 10 Samiec sarny to: jeleń kozioł cap Następne pytanie