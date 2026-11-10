8-latek stracił przytomność w łazience. Przyczyną był czad. Dziecko trafiło do szpitala

Dramatyczna akcja ratunkowa

Do zdarzenia doszło około godziny 18.40 w Nowym Tomyślu. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, służby zostały wezwane do mieszkania, w którym w łazience odnaleziono nieprzytomnego 8-letniego chłopca.

Po przybyciu na miejsce strażacy natychmiast wdrożyli tlenoterapię. Na szczęście dziecko odzyskało przytomność jeszcze podczas działań ratowniczych.

W mieszkaniu było jeszcze czworo domowników

W chwili zdarzenia w lokalu przebywały również dwie osoby dorosłe oraz dwie dziewczynki w wieku 5 i 12 lat. Dzieci skarżyły się na zawroty głowy, co mogło wskazywać na działanie niebezpiecznego gazu.

Strażacy przeprowadzili pomiary, które potwierdziły obecność tlenku węgla. Niebezpieczne stężenie wykryto w całym mieszkaniu, a w samej łazience wartości były niemal trzykrotnie wyższe.

Wszystkie dzieci zostały przebadane przez zespoły ratownictwa medycznego, a następnie przewiezione do szpitala na dalszą diagnostykę i obserwację.

Strażacy sprawdzili sąsiednie mieszkania

Po opanowaniu sytuacji ratownicy skontrolowali także pozostałe lokale znajdujące się na tej samej klatce schodowej, aby wykluczyć zagrożenie dla innych mieszkańców budynku.

W akcji uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego.

Czad nie daje ostrzeżeń

Strażacy po raz kolejny przypominają, że tlenek węgla to wyjątkowo niebezpieczny gaz, nazywany „cichym zabójcą”. Jest bezwonny, bezbarwny i niewidoczny, dlatego człowiek nie jest w stanie wykryć jego obecności bez odpowiednich urządzeń.

Aby uniknąć tragedii, należy regularnie wykonywać przeglądy urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacyjnych. Nie wolno także zasłaniać kratek wentylacyjnych ani ograniczać dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń.

Strażacy podkreślają również, że jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony jest montaż czujki tlenku węgla. Niewielkie urządzenie może w porę zaalarmować domowników o zagrożeniu i uratować życie.

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