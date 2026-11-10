Kraków pogrążony w ciszy. Wyjątkowy marsz i setki zapalonych zniczy

W Krakowie odbył się poruszający marsz milczenia, podczas którego mieszkańcy i najważniejsi przedstawiciele władz oddali hołd ofiarom tragicznego zamachu. W reportażu rozmawiamy ze świadkami wydarzeń, uczestnikami marszu oraz prezydentem miasta o poczuciu bezpieczeństwa i bohaterstwie interweniujących policjantów. Zobacz, jak stolica Małopolski jednoczy się w bólu i stawia czoła tej bezprecedensowej tragedii. Reportaż Karoliny Pajączkowskiej.