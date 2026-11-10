Artur Morański i Jakub Kulik po zamachu w Krakowie zobaczyli się na ekranach

Zaledwie trzy dni wcześniej obaj funkcjonariusze stanęli oko w oko ze śmiercią na krakowskim Rynku Głównym. Zdecydowanie ruszyli na uzbrojonego napastnika, który otworzył ogień do niewinnych przechodniów.

Z tej dramatycznej akcji obaj wyszli z ciężkimi obrażeniami i prosto z ulicy trafili na bloki operacyjne. Gdy tylko otworzyli oczy po zabiegach, ich myśli od razu pobiegły ku partnerowi z patrolu. W końcu Artur Morański oraz Jakub Kulik otrzymali szansę na ponowne spotkanie. Zamiast na wspólnej służbie, zobaczyli się jednak na monitorach urządzeń, leżąc w salach szpitalnych.

W ten niezwykle emocjonalny sposób potoczyły się dalsze losy dwóch młodych mundurowych, którzy w sobotę, 7 listopada, ryzykując własnym życiem zatrzymali Michała Oksińskiego, odpowiedzialnego za krwawy atak w stolicy Małopolski.

O szczegółach tego niezwykłego połączenia dla poszkodowanych stróżów prawa poinformował we wtorek, 10 listopada, wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar podczas spotkania z dziennikarzami.

Z relacji przedstawiciela rządu wynika, że spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji i przebiegało w bardzo ciepłej, pełnej emocji atmosferze. Policjanci nawzajem podnosili się na duchu, przy czym Artur przekazał szczególnie dużo słów wsparcia Jakubowi. Wojewoda zaznaczył, że ta rozmowa bardzo pozytywnie wpłynęła na ich kondycję psychiczną.

Artur Morański przeszedł długą operację. Burmistrz Jan Golba ujawnia szczegóły

Całą Polskę obiegły wcześniej zaledwie trzy słowa, które wywołały ogromne wzruszenie wśród tysięcy obywateli.

„A Kuba żyje?” – dokładnie o to, jak relacjonowali bliscy, zapytał 27-letni Artur Morański natychmiast po wybudzeniu z narkozy. Młody mężczyzna zupełnie pominął kwestię własnego zdrowia, bo najważniejsza była dla niego informacja, czy jego kolega z patrolu ocalał.

Dziennikarze „ESKI” w poniedziałek, 9 listopada, rozmawiali z burmistrzem Muszyny Janem Golbą, który przekazał, że lekarze walczyli na sali operacyjnej o zdrowie Artura przez 12 godzin. W trakcie strzelaniny z napastnikiem kule dosięgły funkcjonariusza dwukrotnie, raniąc go w klatkę piersiową oraz rękę, co doprowadziło do bardzo ciężkiego stanu.

„To postawa, którą rzadko się spotyka” – ocenił wzruszony włodarz gminy w wywiadzie dla „ESKI”.

Wiedzę o kondycji zdrowotnej rannego policjanta burmistrz otrzymał bezpośrednio od jego krewnych, którzy wyrazili zgodę na przekazanie tych wieści opinii publicznej. Samorządowiec zwrócił uwagę, że największe wrażenie zrobiła na nim bezinteresowność cierpiącego funkcjonariusza, skupionego wyłącznie na losie partnera.

Warto dodać, że bohaterski mundurowy Artur Morański wkrótce zostanie ojcem, ponieważ razem z partnerką oczekują narodzin dziecka.

Lekarze ze Szpitala Narutowicza zorganizowali wideorozmowę dla policjantów

Tuż po odzyskaniu świadomości przez obu poszkodowanych stało się jasne, że ich największym pragnieniem jest wzajemny kontakt. Mimo że trafili do dwóch osobnych placówek medycznych, bardzo chcieli zamienić ze sobą choćby kilka słów i upewnić się, w jakiej formie jest przyjaciel, z którym przetrwali dramatyczną wymianę ognia.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, lekarze oraz pielęgniarki zdecydowali się pomóc funkcjonariuszom w realizacji tego życzenia.

O zorganizowaniu specjalnego połączenia wideo dla rannych mundurowych poinformował dr Hubert Hymczak, stojący na czele Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii w krakowskim Szpitalu Narutowicza.

„Myślę, że treść zostawmy tym, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej medyk, zwracając uwagę na ogromną troskę, jaką obaj pacjenci wykazywali wobec siebie nawzajem.

Dokładny przebieg konwersacji pozostał tajemnicą uczestników, jednak najważniejszy był sam fakt, że policjanci nareszcie mogli spojrzeć sobie w oczy i porozmawiać.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar o rozmowie rannych funkcjonariuszy

Wątek tego wyjątkowego połączenia poruszył na wtorkowym briefingu prasowym wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Według jego słów, wymiana zdań między mundurowymi była pełna życzliwości. Funkcjonariusze, którzy zaledwie kilka dni wcześniej ramię w ramię toczyli bój o przetrwanie, teraz zyskali okazję, by wspólnie motywować się do dalszej walki o powrót do pełni sił.

Wielkie wrażenie robiło zachowanie Artura, który pomimo dotkliwych ran na własnym ciele, z ogromnym zaangażowaniem podnosił na duchu Jakuba. Z relacji wynika, że po zakończeniu wideokonferencji obaj mężczyźni poczuli nieopisaną ulgę.

Dla dwójki stróżów prawa, których rutynowy patrol w ułamku sekundy zmienił się w krwawą walkę z zamachowcem, szansa na ujrzenie żywego partnera stanowiła bezcenne wsparcie terapeutyczne.

Chwilę wcześniej żaden z nich nie miał pewności, czy drugi zdołał ujść z życiem. Dzięki technologii zobaczyli na własne oczy, że obaj przetrwali tę próbę i mają w sobie oparcie.

Rodzinne miasto trzyma kciuki za Jakuba Kulika:

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Stan policjantów po ataku w Krakowie. Prezydent Łukasz Gibała przekazał nowe wieści

Chociaż proces pełnej rekonwalescencji z pewnością zajmie jeszcze sporo czasu, komunikaty płynące z krakowskich placówek medycznych brzmią coraz bardziej obiecująco.

Personel Szpitala Narutowicza przekazał, że przebywający pod ich opieką mundurowy jest w stanie stabilnym. Mężczyzna jest w pełni przytomny, logicznie odpowiada na pytania i rozpoczął już ćwiczenia rehabilitacyjne, a przy łóżku czuwa jego małżonka. Optymistyczne informacje potwierdził we wtorek także prezydent Krakowa Łukasz Gibała, wskazując na wyraźną poprawę zdrowia obu poszkodowanych i wyrażając wiarę, że najgorsze mają już za sobą.

Warto przypomnieć, że Artur Morański wywodzi się z miejscowości Powroźnik położonej w gminie Muszyna, natomiast Jakub Kulik jest związany z Bielskiem-Białą. Obaj to młodzi policjanci, których sobotnia służba nieoczekiwanie rzuciła w sam środek dramatycznych wydarzeń, trudnych do przewidzenia podczas zwykłego patrolu.

Bilans sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie to sześć ofiar śmiertelnych oraz kilkunastu rannych. Zdecydowana reakcja policyjnego patrolu pozwoliła unieszkodliwić uzbrojonego sprawcę i zapobiegła śmierci kolejnych niewinnych osób.