Artur Morański odzyskał przytomność w szpitalu. Pierwsze słowa rannego policjanta z Krakowa

Krótkie pytanie rannego funkcjonariusza wywołuje ogromne poruszenie. Po przebudzeniu ze śpiączki ciężko poszkodowany w wymianie ognia z zamachowcem Artur Morański od razu dopytywał o losy swojego policyjnego partnera z patrolu, Jakuba Kulika.

Wpis na temat tego wyjątkowego zachowania opublikował w mediach społecznościowych burmistrz Muszyny Jan Golba.

„A Kuba żyje?” – tak według relacji przekazanej włodarzowi gminy brzmiało pierwsze zdanie wypowiedziane przez Artura Morańskiego po wybudzeniu.

Do postrzelenia obu mundurowych doszło w trakcie dramatycznej akcji w samym sercu Krakowa. Funkcjonariusze z narażeniem życia stawili czoła uzbrojonemu sprawcy, co ostatecznie pozwoliło na jego ujęcie.

W ocenie włodarza Muszyny reakcja 27-letniego policjanta tuż po odzyskaniu świadomości robi ogromne wrażenie. Mundurowy doskonale zdawał sobie sprawę ze skali śmiertelnego zagrożenia podczas interwencji, a mimo to w pierwszej kolejności pomyślał o zdrowiu swojego kolegi z patrolu.

„To jest taka postawa, którą się rzadko spotyka” – powiedział Jan Golba w rozmowie z „ESKĄ”.

Burmistrz nie krył zaskoczenia, gdy dotarła do niego relacja o pierwszych słowach rannego 27-latka. Zdaniem samorządowca taka reakcja stanowi dowód na wyjątkową więź łączącą obu policjantów oraz ogromną odpowiedzialność za drugiego człowieka.

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Stan zdrowia Artura Morańskiego i Jakuba Kulika. Rodzina przekazała nowe informacje po operacji

W rozmowie z redakcją „ESKI” włodarz Muszyny przedstawił nowe fakty na temat obrażeń oraz procesu leczenia 27-letniego mundurowego.

Kule dosięgły Artura Morańskiego dwa razy, raniąc go w ramię oraz klatkę piersiową. Rozległe obrażenia wymagały przeprowadzenia trudnej operacji, która trwała aż 12 godzin.

Początkowo lekarze oceniali stan rannego policjanta jako bardzo ciężki. Burmistrz Jan Golba zaznaczył, że szczegóły dotyczące hospitalizacji uzyskał bezpośrednio od krewnych 27-latka, którzy pozwolili na podzielenie się tymi informacjami z opinią publiczną.

Z wiedzy przekazanej samorządowcowi wynika, że samopoczucie funkcjonariusza uległo już poprawie, a w szpitalnej sali cały czas towarzyszy mu rodzina.

Bliscy rannego policjanta zapowiedzieli jednak, że nie będą wydawać kolejnych komunikatów o jego zdrowiu. Na przekazanie tych informacji zdecydowali się wyjątkowo za pośrednictwem burmistrza z rodzinnych stron 27-letniego funkcjonariusza.

Z kolei w poniedziałek śledczy z Prokuratury Krajowej oficjalnie ogłosili, że zarówno Artur Morański, jak i Jakub Kulik wybudzili się już ze śpiączki. Lekarze nadal określali jednak stan jednego z poszkodowanych mundurowych jako ciężki.

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Kim jest Artur Morański? Policjant z Powroźnika powstrzymał zamachowca w Krakowie

27-letni Artur Morański wywodzi się z niewielkiej wsi Powroźnik, położonej na terenie gminy Muszyna w powiecie nowosądeckim. Mundur nosi od trzech lat, a na co dzień służy w pionie patrolowym krakowskiej policji, tworząc załogę właśnie z Jakubem Kulikiem.

Z opowieści burmistrza Jana Golby wyłania się obraz młodego mężczyzny, który nigdy nie szukał poklasku. Sąsiedzi z rodzinnych stron opisują go raczej jako osobę cichą, niezwykle skromną i nieco zamkniętą w sobie.

Jako nastolatek trenował piłkę nożną w lokalnej drużynie MKS Poprad Muszyna. Zarówno szefostwo tego klubu sportowego, jak i dawni nauczyciele ze szkoły wspominają go jako bardzo rzetelnego oraz odpowiedzialnego młodego człowieka.

Przez wiele lat Artur posługiwał także jako lektor w miejscowej parafii, wyrastając w tradycyjnym, katolickim domu.

„Wśród mieszkańców nie wyróżniał się jakoś bardzo. Był bardzo spokojny i skromny” – opowiada „ESCE” Jan Golba.

Samorządowiec dodał, że osobiście nie miał okazji poznać 27-latka, a jego charakterystykę opracował na bazie rozmów z mieszkańcami pamiętającymi policjanta z czasów dorastania.

Właśnie ten niepozorny i cichy funkcjonariusz musiał w sobotnie popołudnie podjąć dramatyczną decyzję o zaryzykowaniu własnego życia w obronie innych ludzi.

Na apel o pomoc mieszkańcy Krakowa zaczęli masowo oddawać krew dla poszkodowanych w akcji mundurowych.

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Jan Golba opublikował zdjęcie Artura Morańskiego. Rodzina pokazała twarz bohatera z Krakowa

Na profilu Jana Golby w mediach społecznościowych pojawiła się fotografia przedstawiająca Artura Morańskiego. Samorządowiec w rozmowie z „ESKĄ” doprecyzował, że zdjęcie udostępnili mu bezpośrednio najbliżsi rannego policjanta.

Krewni 27-latka wyrazili zgodę na publikację wizerunku, gdyż zależało im, aby Polacy zobaczyli twarz funkcjonariusza, który z kolegą zatrzymał uzbrojonego sprawcę.

Przekazanie fotografii to szczególny krok ze strony bliskich, którzy przeżywają teraz ogromny stres i koncentrują się na rekonwalescencji postrzelonego Artura.

Włodarz gminy po raz kolejny zwrócił uwagę, że młody mundurowy cechuje się wielką skromnością i nigdy nie szukał popularności.

Mimo to po sobotnich wydarzeniach nazwisko bohaterskiego policjanta poznała już cała Polska.

Strzelanina w Krakowie i śmierć Michała Oksińskiego. Policjanci ryzykowali życiem podczas akcji

Dramat rozegrał się w sobotę, 7 listopada, kiedy to 24-letni Michał Oksiński zaczął strzelać do przechodniów w śródmieściu Krakowa. Bilans tego ataku okazał się tragiczny, życie straciło sześć osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia.

Podczas pościgu za uciekającym zamachowcem w okolicach skrzyżowania ulic Stradomskiej i Dietla wywiązała się strzelanina. Uzbrojony 24-latek otworzył ogień w stronę ścigających go policjantów, na co mundurowi odpowiedzieli strzałami.

Mimo śmiertelnego niebezpieczeństwa Artur Morański oraz Jakub Kulik nie wycofali się z akcji, w trakcie której obaj odnieśli rany postrzałowe. Ostatecznie funkcjonariusze zdołali obezwładnić agresora, którego zgon potwierdzono oficjalnie w poniedziałkowy poranek.

Zdaniem burmistrza Muszyny heroiczna postawa obu krakowskich policjantów wymaga najwyższego społecznego uznania.

W swoim facebookowym wpisie samorządowiec zaznaczył, że zdecydowana reakcja patrolu prawdopodobnie zapobiegła śmierci kolejnych niewinnych ludzi. Jan Golba przypomniał też o ogromnym ryzyku podjętym przez młodych funkcjonariuszy w starciu z lepiej uzbrojonym napastnikiem.

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