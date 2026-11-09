Tłumy oddają krew dla bohaterskich policjantów. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania

Impulsem był nocny apel policji i służb medycznych o krew dla ciężko rannych funkcjonariuszy, którzy z narażeniem własnego życia obezwładnili uzbrojonego zamachowca. Jeden z policjantów, st. post. Jakub Kulik, doznał rozległych obrażeń klatki piersiowej. Choć w sieci natychmiast rozeszła się informacja o pilnej potrzebie rzadkiej grupy AB Rh+, do stacji zgłaszali się ludzie ze wszystkimi grupami krwi, pragnący pomóc zarówno mundurowym, jak i pozostałym rannym turystom.

- Wydarzenia, które wczoraj rozegrały się w Krakowie skłoniły mnie, by dziś przyjść tu i oddać krew. Dotarł do mnie także apel, by krew oddawać dlatego przyjechałem, przeszedłem kwalifikację i czekam na swoją kolej - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" pan Marek.

Relacja na żywo: Najważniejsze informacje, zdjęcia, wideo, komentarze po tragedii w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

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Po zamachu w Krakowie tłumy oddają krew. Piękna mobilizacja Polaków

Zainteresowanie pomocą przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do godziny 13:00 w niedzielę do Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Rzeźniczej przyszło ponad 200 osób chcących oddać krew. Kolejni chętni przyszli w poniedziałek.

Na terenie całej Małopolski RCKiK uruchomiło łącznie sześć punktów poboru (w tym stację przy ul. Rzeźniczej oraz akcje terenowe w wozach strażackich m.in. w Suchej Beskidzkiej, Przytkowicach czy Ujanowicach).

Chętnych na miejscu było jednak znacznie więcej - przed gabinetami lekarskimi do samego końca wyznaczonych godzin pracy stały długie ogonki oczekujących.

- Regionalna Centrum Krwiodawstwa dysponuje dobrymi zapasami różnych składników krwi, najważniejszy jest koncentrat krwinek czerwonych, mamy go pod dostatkiem, płytki i osocza również. Wszyscy pacjenci, nie tylko Ci, którzy zostali poszkodowani we wczorajszej tragedii mają odpowiednie zabezpieczenie. Żadnej grupy krwi nie brakuje. Krew jest potrzebna na co dzień. Proszę o śledzenie komunikatów na naszej stronie. Każda osoba, która się do nas zgłasza musi przejść kwalifikację lekarską, musi odpowiednio przygotowana, nawodniona, bez problemów zdrowotnych - powiedziała lek. Beata Mazurek, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Magazyny krakowskiego centrum są pełne! Medycy przypominają, że krew ma swój termin ważności, dlatego proszą o regularne zgłaszanie się w kolejnych dniach i tygodniach, kiedy zapasy będą sukcesywnie odnawiane.

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