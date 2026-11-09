Flaga Gadsdena w domu zamachowca z Krakowa. Prokuratura bada nietypowy symbol

Flaga Gadsdena w pokoju zamachowca z Krakowa. Prokuratura zabiera głos

Rzecznik Prokuratury Krajowej ujawnił detale dotyczące znaków odkrytych w miejscu zamieszkania sprawcy.

„Na ścianie wisiała taka żółta flaga z wężem. Jest to tak zwana flaga Gadsdena” – przekazał przedstawiciel prokuratury.

Według wyjaśnień śledczego ten historyczny znak wywodzi się z XVIII-wiecznych Stanów Zjednoczonych. Przedstawia on zwiniętego grzechotnika umieszczonego na żółtym tle, pod którym widnieje napis „Don't Tread on Me”, co tłumaczy się jako „Nie depcz mnie”.

Jednocześnie śledczy zaznaczają, że tego konkretnego symbolu nie należy interpretować w sposób jednowymiarowy.

„Ta flaga czy ta symbolika ma różne znaczenia. Wolnościowe, różne buntu przeciwko władzy. Natomiast różne grupy, niekoniecznie negatywne, absolutnie” – tłumaczył rzecznik Prokuratury Krajowej.

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Historia flagi Gadsdena. Co oznacza grzechotnik i hasło „Don't Tread on Me”?

Początki flagi Gadsdena wiążą się z wojną o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a swoje miano zawdzięcza ona amerykańskiemu politykowi i wojskowemu Christopherowi Gadsdenowi. Wizerunek węża w połączeniu ze słowami „Don't Tread on Me” stanowił manifestację gotowości do walki o własną niezależność.

Na przestrzeni lat po ten znak sięgały rozmaite grupy. Posługiwali się nim między innymi zwolennicy libertarianizmu, uczestnicy demonstracji przeciwko nadmiernej kontroli państwowej, a także ruchy zwalczające restrykcje w dostępie do broni.

Z tego powodu obecny wydźwięk tego symbolu jest ściśle uzależniony od okoliczności, w jakich ktoś się nim posługuje.

Zdaniem prokuratorów flaga Gadsdena sama w sobie nie budzi powszechnych skojarzeń z ruchami ekstremistycznymi.

„Ta flaga nie jest powszechnie znana jako... nie łączy się z jakimś ekstremizmem w sposób powszechny. Niektórzy używają jej. Jest używana do różnych celów” – dodał rzecznik Prokuratury Krajowej.

Symbol z flagi Gadsdena w popkulturze. Wykorzystał go zespół Metallica

Prokurator wskazał również na interesujący wątek związany z popkulturą. Charakterystyczny grzechotnik z flagi Gadsdena znalazł się bowiem na okładce jednego z albumów grupy Metallica.

Stanowi to kolejny dowód na to, że posiadanie wizerunku tego węża nie przesądza automatycznie o przekonaniach danej osoby.

Badając sprawę krakowskiego zamachowca, prokuratorzy nie ograniczają się jednak do analizy tylko tej jednej flagi.

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Zamachowiec z Krakowa i motywy jego działania. Trwa śledztwo prokuratury

W ramach toczącego się postępowania śledczy badają znaki odkryte w lokalu należącym do napastnika. Aby poznać motywy kierujące mężczyzną, prokuratura weryfikuje jego dotychczasowe działania, zarekwirowane rzeczy i pozostałe dowody.

Krakowski zamach wywołał w sieci falę niezweryfikowanych doniesień na temat rzekomych koneksji oraz ideologii sprawcy. Prowadzący sprawę zachowują jednak dystans wobec tych spekulacji i skupiają się na rzetelnym badaniu zgromadzonych dowodów.

Kluczowe dla ustalenia, czy odkryte w pokoju przedmioty i znaki wiązały się z motywacją zamachowca oraz jaką rolę dla niego odgrywały, będzie dopiero kompleksowe zbadanie wszystkich zabezpieczonych materiałów.