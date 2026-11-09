Nowy wątek w śledztwie po masakrze w Krakowie. Zbrodnia mogła rozpocząć się już w nocy

W poniedziałek, 9 listopada, przed południem podczas briefingu dotyczącego zamachu w Krakowie i potrójnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawiły się kolejne informacje. Prokuratura ujawniła wstępne ustalenia dotyczące czasu śmierci członków rodziny 24-letniego Michała Oksińskiego.

Dotychczas wiadomo było, że w sobotnie popołudnie mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W ataku zginęło sześć osób. Później wyszło na jaw, że w jego domu rodzinnym w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do kolejnej tragedii.

Teraz śledczy wskazują, że potrójne zabójstwo mogło zostać popełnione wiele godzin przed zamachem w Krakowie – w sobotę rano, a nawet w nocy z piątku na sobotę.

To wciąż wstępna wersja wydarzeń. Dokładny moment śmierci członków rodziny napastnika ma zostać ustalony na podstawie dalszych badań i zgromadzonych dowodów.

Co robił zabójca przed przyjazdem do Krakowa? Prokuratura bada jego drogę

Podczas poniedziałkowego briefingu prokuratury przedstawiono jeden z najważniejszych kierunków dalszego śledztwa.

Śledczy chcą odtworzyć wszystko, co wydarzyło się od chwili opuszczenia przez Michała Oksińskiego rodzinnego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim aż do jego przyjazdu na krakowski Rynek.

Kluczowe będzie ustalenie, kiedy dokładnie 24-latek wyjechał z domu, jaką trasę pokonał i co robił w godzinach poprzedzających strzelaninę.

Czy zatrzymywał się po drodze? Czy kontaktował się z innymi osobami? Czy atak w Krakowie zaplanował jeszcze przed zabójstwem najbliższych? - To pytania, na które śledczy muszą dopiero znaleźć odpowiedzi. Na razie nie wiadomo, co dokładnie działo się pomiędzy obiema zbrodniami.

W mieszkaniu rodziny napastnika zabezpieczono między innymi urządzenia elektroniczne, zapiski oraz nagrania z monitoringu. Materiały te będą poddawane szczegółowej analizie.

Zabił rodziców, siostrę i dwa koty. Makabryczne odkrycie w rodzinnym domu

Śledztwo ujawniło również wyjątkowo drastyczny szczegół tragedii w Ostrowcu Świętokrzyskim. W mieszkaniu przy ulicy Tylnej odnaleziono zwłoki trzech członków najbliższej rodziny Michała Oksińskiego. Ofiarami byli jego 53-letni ojciec Janusz, 52-letnia matka Renata oraz 21-letnia siostra Magda.

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, każda z ofiar miała zostać dwukrotnie postrzelona w głowę. Do zabójstw mogło dojść, kiedy domownicy spali.

- Ojciec był w łóżku. Wszyscy byli ubrani w sposób taki, jak się śpi - przekazał prokurator.

Na tym jednak nie koniec. Według ustaleń dziennikarzy sprawca miał zabić także dwa koty należące do rodziny. Do każdego ze zwierząt miał oddać po jednym strzale.

- W mieszkaniu znaleziono ponadto dwa martwe koty, które – według wstępnych ustaleń – również zginęły od strzałów - przekazano podczas briefingu prasowego PK.

Zbrodnia mogła rozegrać się wiele godzin przed strzelaniną

Wstępne ustalenia dotyczące czasu śmierci rodziny Oksińskich mogą być kluczowe dla odtworzenia przebiegu całej tragedii. Jeśli potwierdzi się, że troje domowników zostało zamordowanych w nocy z piątku na sobotę, oznaczałoby to, że Michał Oksiński miał przed wyjazdem do Krakowa znacznie więcej czasu, niż mogło się początkowo wydawać.

Śledczy będą musieli ustalić, czy pomiędzy zabójstwem najbliższych a atakiem na Rynku Głównym 24-latek podejmował działania mogące świadczyć o wcześniejszych przygotowaniach.

Ważne mogą okazać się wyniki sekcji zwłok, analiza zabezpieczonych nagrań i danych elektronicznych, a także zeznania świadków. Na obecnym etapie nie sposób przesądzić, czy obie zbrodnie były elementami jednego wcześniej przygotowanego planu.

W mieszkaniu znaleziono broń i amunicję. Śledczy zabezpieczyli 11 egzemplarzy

Kolejnym istotnym elementem postępowania jest broń należąca do rodziny.

Podczas przeszukania mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim zabezpieczono siedem sztuk broni palnej oraz znaczną ilość amunicji. Łącznie z bronią znalezioną w Krakowie śledczy zabezpieczyli 11 egzemplarzy.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz, ojciec zamachowca posiadał pozwolenie na dziewięć sztuk broni, a sam Michał Oksiński na dwie.

Konieczne będą badania balistyczne, które pozwolą ustalić, czy zabezpieczone egzemplarze odpowiadają broni objętej pozwoleniami, a także ich ewentualny związek z poszczególnymi zbrodniami.

Tak zaczął się zamach w Krakowie. Porażające nagranie z monitoringu:

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Dziewięć osób nie żyje. Zamachowiec zmarł w szpitalu

Przypomnijmy, że do ataku na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę, 7 listopada, po godz. 15.

24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem do centrum miasta, po czym otworzył ogień do przypadkowych osób. Zabił sześć osób, a kilkanaście kolejnych zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również policjanci.

Napastnik został postrzelony podczas interwencji funkcjonariuszy i przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. W poniedziałek, 9 listopada, nad ranem zmarł.

Śmierć mężczyzny oznacza, że nie stanie przed sądem. Nie kończy jednak śledztwa prowadzonego przez małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

Postępowanie obejmuje zarówno zamach w Krakowie, zakwalifikowany przez prokuraturę jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym, jak i zabójstwo trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim.