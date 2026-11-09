Alarm bombowy w Krakowie. Ewakuowano kilkaset osób. "Trwa sprawdzanie budynku"

Cała sytuacja rozegrała się w poniedziałek, 9 listopada. Z ustaleń opublikowanych jako pierwsze przez dziennik „Gazeta Krakowska” wynika, że w krakowskiej szkole zlokalizowanej przy ulicy Karmelickiej ogłoszono alarm bombowy. Z powodu potencjalnego niebezpieczeństwa podjęto decyzję o natychmiastowym opuszczeniu obiektu.

Pod wskazany adres wezwano funkcjonariuszy policji i zastępy straży pożarnej, a z zagrożonego budynku ewakuowano łącznie 350 osób, które bezpiecznie opuściły teren placówki.

„W tej chwili prowadzimy działania, trwa sprawdzanie budynku” – przekazali w rozmowie z „Gazetą Krakowską” obecni na miejscu policjanci.