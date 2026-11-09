Alarm bombowy w Krakowie. Ewakuowano kilkaset osób. "Trwa sprawdzanie budynku"

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2026-11-09 10:55

Niepokojące doniesienia z Krakowa, gdzie w budynku szkolnym przy ulicy Karmelickiej wprowadzono alarm bombowy. Z placówki wyprowadzono wszystkie osoby, a teren zabezpieczają odpowiednie służby. Funkcjonariusze policji weryfikują obecnie wiarygodność zgłoszenia o zagrożeniu.

Biały napis PILNE z wykrzyknikiem na pomarańczowym tle. O ewakuacji szkoły w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Grafika ostrzegawcza w odcieniach pomarańczu i czerwieni, z dużym, białym napisem „PILNE !” na tle abstrakcyjnych, geometrycznych kształtów. Ilustruje pilność sytuacji awarii Profilu Zaufanego, o której można przeczytać na Super Biznes.

Cała sytuacja rozegrała się w poniedziałek, 9 listopada. Z ustaleń opublikowanych jako pierwsze przez dziennik „Gazeta Krakowska” wynika, że w krakowskiej szkole zlokalizowanej przy ulicy Karmelickiej ogłoszono alarm bombowy. Z powodu potencjalnego niebezpieczeństwa podjęto decyzję o natychmiastowym opuszczeniu obiektu.

Pod wskazany adres wezwano funkcjonariuszy policji i zastępy straży pożarnej, a z zagrożonego budynku ewakuowano łącznie 350 osób, które bezpiecznie opuściły teren placówki.

„W tej chwili prowadzimy działania, trwa sprawdzanie budynku” – przekazali w rozmowie z „Gazetą Krakowską” obecni na miejscu policjanci.

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