Znicze przed blokiem. Tu mieszkała rodzina zamachowca z Krakowa. "Boli mnie, że nie odpowie za swoje czyny"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2026-11-09 12:57

Przed blokiem w Ostrowcu Świętokrzyskim płoną znicze. Ludzie zatrzymują się, by oddać hołd zamordowanym członkom rodziny zamachowca z Krakowa. Przy wejściu do klatki schodowej stoją policjanci. Nie wpuszczają nikogo do środka. W tym budynku rozegrał się dramat, którego okoliczności wciąż badają śledczy. Na zewnątrz spotykamy sąsiadów. Wspominają rodzinę jako miłą i spokojną. Nie potrafią zrozumieć, jak mogło dojść do takiej tragedii.

  • Sąsiedzi wspominają bliskich Michała Oksińskiego jako miłą, normalną rodzinę.
  • Matkę Michała znali m.in. z Biedronki, gdzie pracowała.
  • Nie wiedzieli o jego zainteresowaniu strzelectwem. Śmierć sprawcy oznacza dla nich także wiele pytań bez odpowiedzi.
MASAKRA NA ULICACH KRAKOWA

Zamach w Krakowie. Sąsiedzi ujawniają: „Bardzo miła, przyjemna, normalna rodzina”

Jedna z kobiet, z którymi rozmawialiśmy przed blokiem w Ostrowcu Świętokrzyskim, znała rodzinę stosunkowo krótko. Sama mieszka w okolicy dopiero od roku. Miała jednak okazję spotykać matkę Michała, która pracowała w Biedronce. Rozmawiały podczas zakupów.

– Bardzo miła, przyjemna, normalna rodzina. A co się stało, to nikt tego nie wie – wspomina sąsiadka.

Michała również widywała, ale nie znała go bliżej. Nie wiedziała nic o jego pasji do strzelectwa. Słyszała natomiast, że ojciec zajmował się elektryką i być może prowadził firmę w tej branży. Nie potrafi powiedzieć, jaki był poza tym, co można było zaobserwować podczas krótkich spotkań.

Rodzina pochodziła z Ostrowca Świętokrzyskiego i mieszkała w tej okolicy już od dłuższego czasu. Po tragedii pojawiły się plotki o rzekomym wcześniejszym zabójstwie w tych stronach. Sąsiadka zaznacza jednak, że nie ma wiedzy, by taka historia była prawdziwa. Jej zdaniem po tragedii ludzie zaczynają przypisywać jej różne niepotwierdzone opowieści.

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Szczególnie poruszona jest śmiercią siostry Michała. Kobieta nie kryje żalu, że młoda kobieta straciła życie.

– Szkoda, bo życie całe przed nią było – mówi.

Sąsiedzi zastanawiają się również, co oznacza śmierć sprawcy dla wyjaśnienia tragedii. Kobieta przyznaje, że ma w tej sprawie mieszane uczucia. Z jednej strony uważa, że dobrze, iż nie będzie już stanowił zagrożenia. Z drugiej boli ją, że nie stanie przed sądem i nie odpowie za swoje czyny.

– Z jednej strony jest to dobre, bo poszedłby do psychiatry i by zamknęli go w psychiatryku. Z drugiej strony boli mnie to, że nie odpowie za swoje czyny – mówi.

Śmierć zamachowca
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„Teraz tylko będzie domniemanie, dlaczego to zrobił”

Sąsiad z kolei zwrócił uwagę, że śmierć Michała może utrudnić poznanie wszystkich okoliczności tragedii. Bez możliwości przesłuchania sprawcy część pytań może pozostać bez odpowiedzi.

– Nie wiadomo, czy to będzie wyjaśnione do końca. Tak naprawdę teraz tylko będzie domniemywanie, dlaczego to zrobił – zauważa.

Przed blokiem wciąż pojawiają się znicze. Policjanci pilnują wejścia do budynku, a sąsiedzi próbują oswoić się z tym, co wydarzyło się tuż obok ich mieszkań. Rodzinę, którą zapamiętali jako zwyczajną i życzliwą, spotkała niewyobrażalna tragedia.

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