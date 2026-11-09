W całej Polsce wrze po ohydnym zachowaniu kiboli Legii dzień po zamachu w Krakowie! "Co za patologia"

Ohydne zachowanie kiboli Legii dzień po zamachu w Krakowie

Gdy cały kraj przeżywał żałobę po krwawym zamachu w Krakowie, kibole (nie kibice) Legii Warszawa postanowili wywołać potężny skandal. Choć to określenie nie oddaje tego, co zobaczyliśmy przy ulicy Łazienkowskiej podczas meczu Legia Warszawa - Raków Częstochowa. Zachowanie części widzów było po prostu obrzydliwe. Dzień do tragedii na Rynku Głównym w Krakowie i bohaterskiej postawie policjantów, kibole Legii w ohydny i wulgarny sposób obrażali mundurowych, skandując hasło: "Zawsze i wszędzie policja je**** będzie”. Jak wiadomo, w niedzielę obowiązywała już żałoba narodowa. PZPN wydał nawet specjalny komunikat.

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Apelujemy do osób odpowiedzialnych za organizację meczów o rezygnację z oprawy muzycznej, atrakcji dla publiczności oraz wszelkich dodatkowych aktywności o charakterze rozrywkowym. Wszystkie spotkania zostaną poprzedzone minutą ciszy, będącą wyrazem pamięci o ofiarach tragedii oraz solidarności z ich bliskimi. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich uczestników wydarzeń piłkarskich z apelem o godne i pełne szacunku zachowanie, a także bezwzględne stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

- napisano. Niestety, cześć kiboli nie nic sobie z tych wytycznych nie zrobiła.

Kibole Legii potępieni ponad podziałami

Na szczęście ohydna postawa spotkała się z gwałtowną reakcją ponad podziałami. W intrenecie roi się od komentarzy potępiających kiboli Legii. "Co za patologia", "Kibice Legii na meczu zaśpiewali 'Zawsze i wszędzie policja jebana będzie', kiedy cała Polska trzyma kciuki za życie dwóch bohaterskich policjantów (...) Ci sami będą w środe 11 listopada demolować Warszawę w imię patriotyzmu", "Skandaliczne zachowanie kibiców Legii. Po prostu totalny wstyd i hańba! W Białymstoku i Poznaniu kibice potrafili się dzisiaj normalnie zachować" - oburzają się kibice w całej Polsce, niezależnie od klubowych sympatii.

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Galeria: Żałoba narodowa po zamachu w Krakowie

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