Magda Linette wygrała i zabrała głos po masakrze w Krakowie. Piękny gest tenisistki wobec poszkodowanych

W Polsce trwa żałoba narodowa związana z masakrą na rynku w Krakowie, ale Magda Linette dostarczyła polskim kibicom trochę radości w tym trudnym czasie.

Poznanianka wygrała turniej WTA 250 w Chennai, wspierając między decydującymi meczami wszystkich poszkodowanych.

Po wygranym półfinale, a przed finałem, Linette zamieściła w mediach społecznościowych bezpośrednie kontakty wsparcia dla wszystkich szukających pomocy.

Wygrana Magdy Linette w cieniu zamachu w Krakowie. Piękny gest tenisistki

Wydarzenia z Krakowa z soboty, 7 listopada, na zawsze zostaną z nami. W strzelaninie na tamtejszym rynku zginęło 6 osób, kilkanaście zostało rannych, a 24-letni Michał O. wcześniej najprawdopodobniej zamordował jeszcze swoich rodziców i siostrę w domu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sam zmarł w wyniku ran postrzałowych po starciu z bohaterskimi policjantami, którzy powstrzymali go przed dalszym atakiem. Przeprowadzona przez niego masakra może odbić się na każdym, a linie wsparcia deklarują gotowość do pomocy wszystkim potrzebującym.

Zamach w Krakowie minuta po minucie

"Po tragicznych wydarzeniach możesz odczuwać lęk, smutek lub bezradność. Nie musisz być z tym sam/a. Jeśli potrzebujesz rozmowy, skorzystaj ze wsparcia: 800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla dorosłych; 116 123 - Wsparcie emocjonalne dla dorosłych; 116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Bezpłatnie, całodobowo. 112 - w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Udostępnij. Ktoś może właśnie potrzebować tych numerów" - taki apel profilu "Nie widać po mnie" w mediach społecznościowych podała dalej m.in. Magda Linette w niedzielę rano, dla której tematyka zdrowia psychicznego jest niezwykle ważna.

Sama tenisistka w czasie zamachu w Krakowie była akurat na korcie w Chennai, rozgrywając półfinał turnieju WTA 250 z Anastasiją Zacharową (2:6, 6:2, 6:3). Dopiero po awansie do wielkiego finału dotarły do niej wstrząsające wieści z kraju. Przed decydującym meczem z Janice Tjen wsparła poszkodowanych na tyle, na ile mogła. Niedzielny finał ostatecznie przełożono na poniedziałek ze względu na złe warunki atmosferyczne, a niespełna 48 godzin po krakowskim koszmarze Linette cieszyła się ze zwycięstwa w całym turnieju w Indiach.

Autor: Magda Linette/ Instagram