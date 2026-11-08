Iga Świątek zabrała głos po tragedii w Krakowie. Bardzo poruszające

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-11-08 18:26

Dramatyczne wydarzenia, do których doszło w sobotę w Krakowie, odbiły się szerokim echem w całym kraju. Na tragedię zareagowała również Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka opublikowała w mediach społecznościowych krótki, ale pełen emocji komunikat, w którym wyraziła wsparcie dla wszystkich osób dotkniętych dramatycznymi wydarzeniami.

Tenisistka Iga Świątek w białej czapce wyciera twarz ręcznikiem. O jej reakcji na tragedię w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: Zuma Press Wire / Shutterstock/ East News

Iga Świątek zakończyła już tegoroczny sezon i obecnie korzysta z przerwy od zawodowego tenisa. Polka przebywa na wakacjach na Malediwach, jednak mimo odpoczynku od sportowych obowiązków nie pozostała obojętna na wydarzenia, które wstrząsnęły Polską.

W niedzielę tenisistka postanowiła odnieść się do tragedii w Krakowie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim profilu zamieściła poruszającą wiadomość, w której podkreśliła, jak trudno znaleźć odpowiednie słowa w obliczu tak dramatycznych zdarzeń.

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„Trudno znaleźć słowa po tym, co wydarzyło się w Krakowie. Myślami jestem ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia” – napisała Iga Świątek.

Kraków. Tak wygląda teraz miejsce zamachu
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Tragedia na krakowskim Rynku. Nie żyje sześć osób

Przypomnijmy, że do dramatycznych zdarzeń doszło w sobotę, 7 listopada, krótko po godzinie 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 kolejnych odniosło obrażenia.

 
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IGA ŚWIĄTEK

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