Iga Świątek zabrała głos po tragedii w Krakowie. Bardzo poruszające

Iga Świątek zakończyła już tegoroczny sezon i obecnie korzysta z przerwy od zawodowego tenisa. Polka przebywa na wakacjach na Malediwach, jednak mimo odpoczynku od sportowych obowiązków nie pozostała obojętna na wydarzenia, które wstrząsnęły Polską.

W niedzielę tenisistka postanowiła odnieść się do tragedii w Krakowie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim profilu zamieściła poruszającą wiadomość, w której podkreśliła, jak trudno znaleźć odpowiednie słowa w obliczu tak dramatycznych zdarzeń.

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„Trudno znaleźć słowa po tym, co wydarzyło się w Krakowie. Myślami jestem ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia” – napisała Iga Świątek.

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Tragedia na krakowskim Rynku. Nie żyje sześć osób

Przypomnijmy, że do dramatycznych zdarzeń doszło w sobotę, 7 listopada, krótko po godzinie 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 kolejnych odniosło obrażenia.