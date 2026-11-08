Kibice KSZO Ostrowiec wydali oświadczenie w sprawie sprawcy ataku w Krakowie

Krwawy atak w centrum Krakowa. Kibice KSZO wydali komunikat

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, krótko po godzinie 15. Na płytę Rynku Głównego w Krakowie wjechał samochód marki Subaru. Mężczyzna siedzący za kierownicą otworzył ogień do przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu. Bilans ataku jest tragiczny – sześć osób poniosło śmierć, natomiast 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się też dwaj bohaterowie: starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański

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Wkrótce po tragedii w internecie zaczęły pojawiać się doniesienia, według których 24-latek miał być związany ze środowiskiem kibicowskim KSZO 1929 Ostrowiec. Pojawiały się również informacje, że bywał na spotkaniach drużyny występującej w 3. Lidze. Do tych spekulacji postanowili odnieść się kibice ostrowieckiego zespołu, publikując oficjalne oświadczenie w mediach społecznościowych.

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Kibice KSZO odcinają się od sprawcy tragedii

Przedstawiciele środowiska kibicowskiego stanowczo zaprzeczyli, jakoby podejrzany o dokonanie ataku był związany z ich klubem lub ruchem kibicowskim w Ostrowcu Świętokrzyskim.

„Człowiek odpowiedzialny za masakrę w Krakowie nigdy nie był i nie jest kibicem naszego klubu. Nigdy nie był członkiem ruchu kibicowskiego w naszym mieście. Łączymy się w bólu z Krakowem i z rodzinami ofiar. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...” – napisali kibice KSZO 1929 Ostrowiec.

W ten sposób kibice jednoznacznie odcięli się od wszelkich prób łączenia sprawcy tragedii z ich środowiskiem, jednocześnie przekazując wyrazy współczucia bliskim osób, które zginęły w Krakowie.