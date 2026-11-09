Tak zamachowiec z Krakowa zachowywał się na strzelnicy. Michał Oksiński należał do klubu od czterech lat

Michał Oksiński w sobotę, 7 listopada, dokonał masakry w Krakowie, Było około godz. 15. Mężczyzna wjechał samochodem na rynek i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. 6 z nich zmarło, a 16 kolejnych zostało rannych. Tego samego dnia w domu Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono zwłoki trzech osób z jego rodziny (matki, ojca i siostry). Okoliczności tej sprawy są badane przez służby. W wyniku działań policji sam zamachowiec też odniósł ciężkie obrażenia. W poniedziałek rano wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar potwierdził wiadomość o śmierci Michała Oksińskiego.

Od samego początku stan był bardzo ciężki, krytyczny. Trwała walka o ratowanie życia tego człowieka, mimo zła, które wyrządził. Był co najmniej trzykrotnie operowany

- przekazał w TVN24. Jeszcze prze śmiercią zamachowca, ale już po tragedii w Krakowie, Bartosz Manicz z Radia Eska rozmawiał z Adamem Chybem, pełnomocnikiem medialnym klubu strzeleckiego KS Świt Starachowice, do którego od 2022 roku należał Michał Oksiński. Zachowanie tego ostatniego nie wzbudzało podejrzeń.

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Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ten młody człowiek przejawiał jakiekolwiek negatywne postawy na strzelnicy. Nie bywał agresywny, nie bywał nadpobudliwy, nigdy nie przyjeżdżał do nas na strzelnicę w jakimkolwiek umundurowaniu, ani nie przywoził żadnych akcesoriów militarnych, więc nie mieliśmy powodów, żeby w ogóle reagować

- podkreślił Adam Chyb. Co istotne, przedstawiciel klubu strzeleckiego zaznaczył, że zamachowiec swoje umiejętności, które wykorzystał w Krakowie, nabył nie w trakcie treningów w Świcie Starachowice.

Galeria: Michał Oksiński i zamach w Krakowie

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Na pewno nie nauczył się tego u nas. Ja mogę panu powiedzieć, że uprawiając ten sport kilkadziesiąt lat, czyli strzelectwo sportowe, ja nie potrafiłbym w ten sposób strzelać. Strzelając stacjonarnie i strzelając w ruchu. W ruchu już nie mówię tylko samochodem, ale w biegu. To jest zupełnie inna kategoria strzelectwa. Tego się u nas nikt nie nauczy

- nie wątpliwości pełnomocnik medialny klubu strzeleckiego.