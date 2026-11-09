Przeżyła, bo poszła do toalety. Sekundy dzieliły Magdę od kul zamachowca w Krakowie. "Próbowali ją reanimować, ale z buzi poleciała krew"

Magdalena Flis siedziała na ławce w pobliżu miejsca strzelaniny.

Gdy poszła do toalety, na Rynku padły strzały. Po powrocie zobaczyła ranną turystkę.

Po tragedii mieszkańcy przynoszą na Rynek kwiaty i znicze, oddając hołd ofiarom.

Poszła do toalety. Wtedy rozległy się strzały, a sekundy uratowały jej życie

Do tragedii doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 25-letni Michał Oksiński (nazwisko podała do wiadomości publicznej prokuratura) otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, wiele kolejnych zostało rannych. W poniedziałek rano policja poinformowała o śmierci sprawcy w szpitalu.

Dramatyczne chwile zarejestrowały kamery, a świadkowie, którzy znaleźli się w centrum wydarzeń, do dziś próbują opowiedzieć o tym, co zobaczyli. Jedną z nich jest Magdalena Flis. Kobieta w chwili strzelaniny siedziała na ławce w pobliżu Kościoła Mariackiego. Obok znajdowała się turystka.

Siedziałam obok turystki, tu na ławce, obok Kościoła Mariackiego. Ale potrzebowałam pójść do toalety, więc poszłam do Sukiennic. Słyszałam huk wystrzałów, ale pomyślałam, że to jakieś fajerwerki, bo przecież zbliża się 11 listopada – opowiada Magdalena Flis.

Nie wiedziała jeszcze, że kilka metrów dalej rozgrywa się tragedia. Kiedy wyszła z toalety, zobaczyła ludzi uciekających w panice. Wtedy zrozumiała, że na Rynku wydarzyło się coś strasznego.

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„Miała ranę postrzałową w okolicy serca”

Obraz, który zobaczyła po powrocie, na długo pozostanie w jej pamięci. Kobieta, obok której jeszcze chwilę wcześniej siedziała, leżała na ziemi. Była ranna. Świadkowie próbowali ratować jej życie.

Ta turystka leżała na ziemi, miała ranę postrzałową w okolicy serca, próbowali ją reanimować, ale z buzi poleciała krew. Siedziałyśmy tyłem do ogródków, musiała dostać kulę w plecy. To była jakaś turystka. Postawiła sobie obok ławki walizkę - relacjonuje kobieta.

W jednej chwili zwykły pobyt na krakowskim Rynku zamienił się w walkę o życie. Ludzie próbowali zorientować się, co się dzieje, inni uciekali, szukając schronienia.

Magdalena Flis zapamiętała również reakcję kobiety pracującej przy dorożce. To ona ostrzegła osoby znajdujące się w pobliżu.

Pani z dorożki krzyknęła do nas, żebyśmy uciekali, bo jest strzelanina - wspomina.

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„Uratowało mnie tylko to, że poszłam do toalety”

Magdalena Flis przeżyła. Kiedy padły strzały, nie siedziała już na ławce, na której chwilę wcześniej rozmawiała z turystką. Odeszła do Sukiennic. Po powrocie zobaczyła skutki ataku i kobietę, której nie udało się pomóc.

Uratowało mnie tylko to, że poszłam do toalety - mówi.

Jej historia pokazuje, jak niewiele czasem dzieli człowieka od znalezienia się w samym środku tragedii. Kilka minut, przypadkowa decyzja, zwyczajna potrzeba. Dla jednej osoby oznaczały oddalenie się od miejsca, w którym padły strzały. Dla innych sobotni spacer po krakowskim Rynku zakończył się tragicznie.

Krakowski Rynek po zamachu. Kwiaty, znicze i ślady tragedii

W niedzielę po godzinie 18 Rynek Główny ponownie otwarto dla mieszkańców i turystów. Wcześniej przez ponad dobę technicy i funkcjonariusze wydziału kryminalnego zabezpieczali ślady. Zbierali materiał dowodowy, wyciągali pociski ze ścian budynków i witryn oraz analizowali nagrania monitoringu.

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W poniedziałkowy poranek wciąż widoczne były ślady sobotniej tragedii. Przestrzelone szyby, potłuczone szkło, poprzewracane krzesła i pozostawione filiżanki przypominały o dramatycznych chwilach, które rozegrały się w samym sercu Krakowa.

Mieszkańcy przynosili kwiaty, zapalali znicze i zatrzymywali się na chwilę zadumy. W miejscu, które zwykle tętni życiem, pojawiła się cisza.

Sobotni zamach odebrał życie sześciu przypadkowym osobom. Sprawca, 25-letni Michał Oksiński, zmarł w szpitalu. Śledztwo w sprawie tragedii nadal trwa.