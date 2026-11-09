Dr Mateusz Wierdak z Krosna ratował policjanta podczas zamachu w Krakowie

W sobotę, 7 listopada, na krakowskim Rynku Głównym doszło do ogromnego dramatu. Uzbrojony sprawca zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów, w wyniku czego śmierć poniosło sześć osób, a 15 odniosło obrażenia. W gronie rannych znaleźli się także funkcjonariusze policji, którzy podjęli interwencję w trakcie ataku.

W bezpośrednim sąsiedztwie tych tragicznych zdarzeń przebywał wywodzący się z Krosna chirurg, dr Mateusz Wierdak. Będący w pobliżu medyk natychmiast pospieszył z pomocą jednemu z postrzelonych mundurowych. Podjęte przez niego czynności ratunkowe mogły okazać się decydujące dla utrzymania rannego policjanta przy życiu.

Do zachowania chirurga odniosła się w poniedziałek, 9 listopada, wojewoda podkarpacka w rozmowie z reporterem Radia ESKA. Przedstawicielka rządu w regionie zaznaczyła, że udzielenie pierwszej pomocy tuż po strzelaninie mogło przesądzić o dalszym losie poszkodowanego stróża prawa.

„Na tym etapie nie kontaktowaliśmy się z lekarzem, który udzielił pierwszej pomocy. Wszystko na to wskazuje, że to była pomoc, która zdecydowała o tym, że stan zdrowia policjanta jest taki, jaki jest, bo nadal jest ciężki” – przekazała Radiu ESKA wojewoda.

Tak wyglądało zatrzymanie zamachowca w Krakowie:

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Wojewoda podkarpacka chce wyróżnić lekarza z Krosna. Zapowiada spotkanie z dr. Mateuszem Wierdakiem

Odwaga krośnieńskiego medyka zostanie oficjalnie doceniona. Wojewoda podkarpacka zadeklarowała chęć osobistego złożenia podziękowań chirurgowi za jego męstwo oraz determinację w walce o ludzkie życie.

„Za jakiś czas skontaktujemy się z lekarzem. Ja zaproszę tutaj pana doktora do siebie i też o jakiejś formie wyróżnienia pomyślimy” – zadeklarowała.

Urzędniczka wyraziła także głęboką nadzieję na powrót do zdrowia obu policjantów rannych w akcji. „Mamy wszyscy nadzieję, modlimy się o to, żeby ci dwaj funkcjonariusze przeżyli, żeby wszystko było w porządku” – mówiła.

Z danych przedstawionych w poniedziałkowy poranek przez wojewodę małopolskiego wynika, że jeden z postrzelonych mundurowych wciąż znajduje się w stanie ciężkim. Stan zdrowia pozostałych 14 osób przebywających w szpitalach lekarze określają natomiast jako stabilny.

Wojewoda podkarpacka o tragedii w Krakowie i bohaterskiej akcji policjantów

W trakcie wywiadu dla Radia ESKA wojewoda podkarpacka skomentowała także sam sobotni atak. Z wyraźnym poruszeniem złożyła wyrazy współczucia bliskim zamordowanych osób oraz podziękowała mundurowym, którzy stawili czoła uzbrojonemu zamachowcowi.

„Przede wszystkim łączę się w bólu z mieszkańcami Krakowa, ale również, a może przede wszystkim, z rodzinami osób, których już nie ma wśród nas. Wszystkim osobom, które przebywają w szpitalu, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Ta tragedia nigdy nie powinna się wydarzyć, ale niestety się wydarzyła” – powiedziała.

Wyjątkowe wyrazy wdzięczności wojewoda skierowała pod adresem funkcjonariuszy biorących udział w bezpośredniej akcji przeciwko napastnikowi.

„Ogromne podziękowania i wyrazy ogromnego uznania kieruję do funkcjonariuszy policji, którzy bardzo szybko zareagowali, a dwóch policjantów z narażeniem życia zatrzymało napastnika, bo jeżeli tak by się nie stało, to tych ofiar prawdopodobnie byłoby zdecydowanie więcej” – zaznaczyła.

Więcej patroli policji w Rzeszowie i na Podkarpaciu po ataku w Krakowie

Krwawe wydarzenia ze stolicy Małopolski przełożyły się na zaostrzenie rygorów bezpieczeństwa w województwie podkarpackim. Wojewoda przekazała, że na ulice skierowano dodatkowe patrole, które pilnują porządku zwłaszcza w punktach najliczniej odwiedzanych przez mieszkańców.

„W sobotę wieczorem byłam na rynku i było bardzo dużo policjantów pilnujących porządku, bo obawialiśmy się, żeby przykładem Krakowa nie wydarzyło się coś w Rzeszowie” – wyjaśniła.

Wzmożone środki ostrożności zostaną utrzymane również w trakcie uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada. Zgodnie z zapowiedzią wojewody, zwiększona liczba funkcjonariuszy pojawi się w każdym miejscu, w którym przewidywane są większe skupiska ludności.