Strzelanina na Rynku w Krakowie. Prokuratura ujawnia arsenał Michała Oksińskiego

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-11-09 12:57

Sobotnia masakra w sercu Krakowa, która pochłonęła sześć ofiar śmiertelnych, mogła skończyć się oddaniem nawet kilkuset strzałów. Prokuratura Krajowa przekazała nowe fakty na temat wyposażenia 24-letniego Michała Oksińskiego. Służby zabezpieczyły przy sprawcy oraz w jego aucie dwa pistolety, dwa karabiny AR-15 i około pięćset dodatkowych nabojów. Oprócz broni znaleziono także przynajmniej cztery telefony komórkowe. Teraz wymiar sprawiedliwości weryfikuje przebieg przygotowań do zamachu, miejsca treningów strzeleckich napastnika oraz ewentualny udział osób trzecich.

Biegnący ratownik na krakowskim Rynku odgrodzonym taśmą. Na miniaturze Michał Oksiński. O ataku czytaj w SE.
Autor: SE

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Prokurator Przemysław Nowak o skali ataku

Rozmiar sobotniego zamachu na krakowskim Rynku Głównym mógł przewyższać pierwotne szacunki. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, podczas briefingu prasowego w poniedziałek, 9 listopada, ujawnił nowe fakty o liczbie oddanych strzałów i uzbrojeniu znalezionym przy 24-letnim sprawcy.

Wstępne wyliczenia wskazują, że w trakcie tragicznych zajść w ścisłym centrum miasta wystrzelono przynajmniej kilkadziesiąt razy. Prowadzący sprawę biorą jednak pod uwagę scenariusz, w którym faktyczna liczba oddanych strzałów mogła wynieść nawet kilkaset.

„Łącznie w Krakowie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, być może nawet kilkaset” – poinformował prokurator Przemysław Nowak.

Precyzyjne wyliczenia będą znane dopiero w momencie, gdy policjanci i prokuratorzy dokładnie przeanalizują zebrany materiał dowodowy oraz całą dokumentację.

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Szczególny niepokój budzą ustalenia dotyczące arsenału, jakim posługiwał się napastnik. Z informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Krajowej wynika, że w aucie oraz bezpośrednio przy Michale Oksińskim znaleziono w sumie cztery sztuki broni palnej. Na to uzbrojenie składały się dwa pistolety oraz dwa karabiny AR-15.

To jednak nie wszystkie znaleziska. Funkcjonariusze zabezpieczyli także setki niewykorzystanych podczas zamachu nabojów.

„Ujawniono przy nim i w samochodzie kilkaset sztuk amunicji – w tym do tych karabinów i do pistoletów. Jest to co najmniej około pół tysiąca sztuk dodatkowej amunicji, która mogła być użyta” – przekazał prokurator Nowak.

Takie odkrycie dowodzi, że sprawca posiadał przy sobie ogromne rezerwy pocisków. Śledczy wciąż nie wiedzą, w jakim celu zgromadził aż tak pokaźny zapas i czy zamierzał kontynuować swój krwawy atak.

Wątek dotyczący Michała Oksińskiego i zamachu w Krakowie jest szczegółowo badany.

Michał Oksiński
Galeria zdjęć 34

Pozwolenie na broń Michała Oksińskiego. Gdzie 24-latek trenował strzelanie?

Śledczy dokładnie badają również kwestię tego, gdzie i jak 24-letni zamachowiec nauczył się obsługiwać broń palną.

Z danych przytoczonych przez prok. Przemysława Nowaka wynika, że Michał Oksiński uzyskał pozwolenie na broń w marcu 2026 roku. Dokument ten uprawniał go do posiadania jednego pistoletu oraz jednego karabinu.

Sprawca pojawiał się także na strzelnicy. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, że 24-latek trenował głównie strzelanie statyczne, polegające na trafianiu do określonego celu bez zmiany pozycji.

Śledczy nie mają na ten moment dowodów, które świadczyłyby o tym, że mężczyzna brał udział w innego typu kursach strzeleckich.

„Na razie nie mamy danych, czy się uczył gdzieś indziej, przede wszystkim w takich okolicznościach. Mamy tylko dane o strzelnicy i statycznym strzelaniu” – zaznaczył rzecznik Prokuratury Krajowej.

Prowadzący postępowanie zamierzają drobiazgowo prześwietlić zarówno sam proces wydania 24-latkowi pozwolenia na broń, jak i jego wizyty na strzelnicach.

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Ważnym wątkiem prowadzonego postępowania jest analiza sprzętu elektronicznego, który wpadł w ręce służb po ujęciu napastnika.

Prokurator Przemysław Nowak przekazał, że w pojeździe 24-latka oraz przy nim samym odkryto minimum cztery telefony komórkowe. Oprócz tego śledczy przejęli też urządzenia elektroniczne i inne rzeczy z lokalu zamieszkiwanego przez sprawcę.

Zabezpieczone przedmioty mają kluczowe znaczenie dla zrekonstruowania ostatnich godzin przed atakiem i poznania motywów sprawcy.

Zadaniem prokuratury jest teraz ustalenie, czy Michał Oksiński działał w pojedynkę. Śledczy zweryfikują też, czy ktoś go inspirował lub wspierał podczas przygotowań do zamachu.

„Będziemy ustalali przede wszystkim, jak do tego doszło (...). Dotyczy to zarówno kwestii motywacji, ewentualnej inspiracji, jak i ewentualnej pomocy przez inne osoby” – podkreślił prokurator.

Dotychczasowe czynności nie wykazały, aby w organizację bądź przeprowadzenie ataku były zaangażowane inne osoby.

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Warto przypomnieć, że dramat rozegrał się w sobotę, 7 listopada, po godzinie 15. Mający przy sobie broń 24-letni Michał Oksiński wtargnął autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i zaczął strzelać do przechodniów.

Masakra przyniosła śmierć sześciu osobom. Obrażenia odniosło natomiast 16 osób, a w gronie rannych znaleźli się dwaj funkcjonariusze policji oraz sam agresor.

Interweniujący mundurowi postrzelili napastnika, który w stanie krytycznym trafił pod opiekę lekarzy. Mężczyzna zmarł w szpitalu nad ranem w poniedziałek, 9 listopada.

Prowadzone postępowanie dotyczy także potrójnego morderstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tamtejszym domu rodzinnym 24-letniego sprawcy funkcjonariusze odkryli zwłoki jego 21-letniej siostry oraz rodziców. Z zebranych dotąd materiałów wynika, że za oboma tymi dramatami stoi ten sam człowiek.

Mimo że śmierć Michała Oksińskiego wyklucza jego proces sądowy, śledczy chcą w pełni rozwikłać zagadkę tego dramatu. Kluczowe dla sprawy pozostaje zbadanie procesu przygotowań 24-latka, powodów zebrania tak ogromnej ilości nabojów oraz ustalenie, czy cała akcja była realizacją wcześniejszego planu.

 
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