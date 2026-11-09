Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Prokurator Przemysław Nowak o skali ataku

Rozmiar sobotniego zamachu na krakowskim Rynku Głównym mógł przewyższać pierwotne szacunki. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, podczas briefingu prasowego w poniedziałek, 9 listopada, ujawnił nowe fakty o liczbie oddanych strzałów i uzbrojeniu znalezionym przy 24-letnim sprawcy.

Wstępne wyliczenia wskazują, że w trakcie tragicznych zajść w ścisłym centrum miasta wystrzelono przynajmniej kilkadziesiąt razy. Prowadzący sprawę biorą jednak pod uwagę scenariusz, w którym faktyczna liczba oddanych strzałów mogła wynieść nawet kilkaset.

„Łącznie w Krakowie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, być może nawet kilkaset” – poinformował prokurator Przemysław Nowak.

Precyzyjne wyliczenia będą znane dopiero w momencie, gdy policjanci i prokuratorzy dokładnie przeanalizują zebrany materiał dowodowy oraz całą dokumentację.

Michał Oksiński miał dwa karabiny AR-15. Prokuratura o zapasie amunicji zamachowca

Szczególny niepokój budzą ustalenia dotyczące arsenału, jakim posługiwał się napastnik. Z informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Krajowej wynika, że w aucie oraz bezpośrednio przy Michale Oksińskim znaleziono w sumie cztery sztuki broni palnej. Na to uzbrojenie składały się dwa pistolety oraz dwa karabiny AR-15.

To jednak nie wszystkie znaleziska. Funkcjonariusze zabezpieczyli także setki niewykorzystanych podczas zamachu nabojów.

„Ujawniono przy nim i w samochodzie kilkaset sztuk amunicji – w tym do tych karabinów i do pistoletów. Jest to co najmniej około pół tysiąca sztuk dodatkowej amunicji, która mogła być użyta” – przekazał prokurator Nowak.

Takie odkrycie dowodzi, że sprawca posiadał przy sobie ogromne rezerwy pocisków. Śledczy wciąż nie wiedzą, w jakim celu zgromadził aż tak pokaźny zapas i czy zamierzał kontynuować swój krwawy atak.

Wątek dotyczący Michała Oksińskiego i zamachu w Krakowie jest szczegółowo badany.

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Pozwolenie na broń Michała Oksińskiego. Gdzie 24-latek trenował strzelanie?

Śledczy dokładnie badają również kwestię tego, gdzie i jak 24-letni zamachowiec nauczył się obsługiwać broń palną.

Z danych przytoczonych przez prok. Przemysława Nowaka wynika, że Michał Oksiński uzyskał pozwolenie na broń w marcu 2026 roku. Dokument ten uprawniał go do posiadania jednego pistoletu oraz jednego karabinu.

Sprawca pojawiał się także na strzelnicy. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, że 24-latek trenował głównie strzelanie statyczne, polegające na trafianiu do określonego celu bez zmiany pozycji.

Śledczy nie mają na ten moment dowodów, które świadczyłyby o tym, że mężczyzna brał udział w innego typu kursach strzeleckich.

„Na razie nie mamy danych, czy się uczył gdzieś indziej, przede wszystkim w takich okolicznościach. Mamy tylko dane o strzelnicy i statycznym strzelaniu” – zaznaczył rzecznik Prokuratury Krajowej.

Prowadzący postępowanie zamierzają drobiazgowo prześwietlić zarówno sam proces wydania 24-latkowi pozwolenia na broń, jak i jego wizyty na strzelnicach.

Michał Oksiński miał cztery telefony. Prokuratura bada kontakty sprawcy z Krakowa

Ważnym wątkiem prowadzonego postępowania jest analiza sprzętu elektronicznego, który wpadł w ręce służb po ujęciu napastnika.

Prokurator Przemysław Nowak przekazał, że w pojeździe 24-latka oraz przy nim samym odkryto minimum cztery telefony komórkowe. Oprócz tego śledczy przejęli też urządzenia elektroniczne i inne rzeczy z lokalu zamieszkiwanego przez sprawcę.

Zabezpieczone przedmioty mają kluczowe znaczenie dla zrekonstruowania ostatnich godzin przed atakiem i poznania motywów sprawcy.

Zadaniem prokuratury jest teraz ustalenie, czy Michał Oksiński działał w pojedynkę. Śledczy zweryfikują też, czy ktoś go inspirował lub wspierał podczas przygotowań do zamachu.

„Będziemy ustalali przede wszystkim, jak do tego doszło (...). Dotyczy to zarówno kwestii motywacji, ewentualnej inspiracji, jak i ewentualnej pomocy przez inne osoby” – podkreślił prokurator.

Dotychczasowe czynności nie wykazały, aby w organizację bądź przeprowadzenie ataku były zaangażowane inne osoby.

Bilans ofiar w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kim był Michał Oksiński?

Warto przypomnieć, że dramat rozegrał się w sobotę, 7 listopada, po godzinie 15. Mający przy sobie broń 24-letni Michał Oksiński wtargnął autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i zaczął strzelać do przechodniów.

Masakra przyniosła śmierć sześciu osobom. Obrażenia odniosło natomiast 16 osób, a w gronie rannych znaleźli się dwaj funkcjonariusze policji oraz sam agresor.

Interweniujący mundurowi postrzelili napastnika, który w stanie krytycznym trafił pod opiekę lekarzy. Mężczyzna zmarł w szpitalu nad ranem w poniedziałek, 9 listopada.

Prowadzone postępowanie dotyczy także potrójnego morderstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tamtejszym domu rodzinnym 24-letniego sprawcy funkcjonariusze odkryli zwłoki jego 21-letniej siostry oraz rodziców. Z zebranych dotąd materiałów wynika, że za oboma tymi dramatami stoi ten sam człowiek.

Mimo że śmierć Michała Oksińskiego wyklucza jego proces sądowy, śledczy chcą w pełni rozwikłać zagadkę tego dramatu. Kluczowe dla sprawy pozostaje zbadanie procesu przygotowań 24-latka, powodów zebrania tak ogromnej ilości nabojów oraz ustalenie, czy cała akcja była realizacją wcześniejszego planu.